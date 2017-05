Dermesztően tájékozatlan pár Exek az édenben-szereplő

Azt tudjuk, hogy a valóságshow-kba általában nem történészek és filozófiaprofesszorok jelentkeznek nagy mennyiségben, de mindig meg tudunk döbbenni azon, amikor műveltségi kvízt tartanak.

Az Exek az édeben szerkesztői is gondoltak egyet, majd beadtak a szereplőknek egy 25 kérdéses tesztet, hadd gondolkodjanak a fiatalok. Lett is nagy riadalom a Viasat3 műsorában, volt, aki „basszus én olyan hülye vagyok, már írni is elfelejtettem!"-felkiáltással állt neki, Franciska pedig elmondta, hogy „már anyira régen gondolkodott, hogy minden alapvető dolgot elfelejtett".

Norbi erős kettes-hármas osztályzatot jósolt magának, míg Barbi úgy vélekedett, hogy az élethez megvan az esze, de a „lexikális tudása eléggé üres." Ezek után nem meglepetés, hogy Milán szerint a rendszerváltás 1990 helyett 1949-ben volt, Toldi Miklósról nagyjából fogalmuk sem volt, a brexitre Berni ásványi anyagot, Norbi gyógyszert, Zsuzsi vegyületet írt válaszképp.

A „Melyik magyar tudós kapott Nobel-díjat a C-vitamin felfedezéséért?"-kérdésre Franciska így válaszolt: „Nagyon-nagyon szégyellem magam, mert mindig próbáltam figyelni kémia órán. Tudtam, hogy 'Sz' betűvel kezdődik... és ezért a Szabó, az úgyis olyan gyakori, hátha bejön... a Béla hát az meg csak úgy jött."