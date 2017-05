Így ünnepelték a szereplők a Szomszédok 30. születésnapját

Németh Kristóf úgy érzi, élete legmeghatározóbb emlékei köthetők a Szomszédok-hoz, több fotót is mutatott a 30. születésnapról.

Titokban, a média jelenléte nélkül ünneplték a szereplők a sorozat születésnapját, éppen harminc éve, 1987. május 7-én indult a Szomszédok. Németh Kristóf mutatott pár képet Vágási Feriék, Mágenheimék, Szikszay Etus és a többiek találkozójáról.

Korábban arról mesélt az Origónak, hogy mennyire hihetetlen számára, hogy még ma is milyen nézőszámokat ér el a sorozat, arra pedig gondolni sem mert akkoriban, hogy egyszer a fiával nézik a részeket. "Már a harmadik, negyedik generáció kapcsolódik be, köztük az én 9 éves gyermekem is, aki jól ismeri már a karaktereket. Mosolyogva fogadja, mikor feltűnök, csodálkozik azon, hogy milyen ruhákban vagyunk, és milyen a hajunk. Ezek mind nagyon viccesek a mostani gyerekek számára. Sose gondoltam volna, hogy ha majd beviszem a suliba Lócit, az osztálytársai a Szomszédok-ról kérdeznek" - mesélte.