Miley Cyrus a szakítás miatt nőtt fel

A színész-énekesnőnek nemrég jött ki új száma, a Malibu, amit a Liam Hemsworthszel való újramelegített kapcsolata inspirált. A dal kapcsán egy rádióinterjúban a sztár nemrégiben arról is beszélt, milyen hatással volt rá a színésszel való szakítása még 2013-ban.

Én azt gondolom, sőt tudom, hogy minden okkal történik, és ezt már akkor is tudtam. Persze nem sejthettem, hogy ez lesz-e a vége, vagy esetleg újra összejövünk, de abban biztos voltam, hogy bármi is történik, úgy kellett lennie, így a megfelelő utat fogom bejárni" – mondta Cyrus.

Mint arról Sztárpárok, akik újra megpróbálták című összeállításunkban is írtunk, a szakítást követően az egykori botrányhősnő és Hemsworth 2016 elején megint összejöttek, és eljegyzésüket is visszaállították.

„Csodás dolognak tartom, hogy azok, akik szakítottak, újra összejöhetnek. Hiszem, hogy kell egy kis idő arra is, hogy önmagad lehess. Időt kell hagynod magadnak arra, hogy felnőj. Szerintem ha valaki mással szimbiózisban válsz felnőtté, sosem leszel olyan kiforrott személyiség, mint amilyen lehetnél" – magyarázta a sztár.