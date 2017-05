Rengeteg sorozatot elkaszáltak, az ön kedvence megúszta?

Az Egyesült Államokban ezekben a napokban zajlik az upfronts, vagyis a 2017/2018-as tévés évad műsorkínálatának összeállítása. Folyamatosan rendelik meg az új sorozatokat, miközben az elmúlt időszakban rengeteg produkciót el is kaszáltak – most ezeket szedtük össze, megtudhatja, hogy az ön kedvence megúszta-e.

Az öt nagy amerikai csatorna – az ABC, a CBS, a Fox, az NBC és a CW – tavaly összesen 42 sorozatot rendelt meg, de nem mindegyik jött be a nézőknek vagy a producereknek, ezek közül is elkaszáltak mostanában nem egyet.

Pár régi közönségkedvencnek is lejárt az ideje, például a Dr. Csont vagy a Vámpírnaplók is véget ért idén. Lássuk, a május 15-i állás szerint mely sorozatokból nem kérnek többet az egyes csatornák.

Titkok és hazugságok nem kellenek

Az ABC-n már biztosan folytatódik többek között a Grace klinika, a Hogyan ússzunk meg egy gyilkosságot?, a Quantico vagy a Modern család, utóbbi egyből két évaddal. A Botrány is visszatér még a képernyőre, de úgy tudni, hogy a következő, hetedik szezonja lesz az utolsó.

Az itthon is látott szériák közül véget ér a Titkok és a hazugságok, valamint a Bűnök és előítéletek: előbbi Juliette Lewis nyomozós szériája, utóbbi a Született feleségek-ből ismert Felicity Huffman újabb projektje volt.

Nem folytatódik A nagy fogás sem,ebben egy csinos magánnyomozót vert át a vőlegénye, de a nő persze nem hagyta annyiban. Hayley Atwell sorozatából, az Ítélet-ből egy évad is elég volt az ABC-nek, a Zűrös viszonyok-at négy, a Tim Allen főszereplésével készült Apa csak egy van-t pedig hat szezon után végezte ki a csatorna.

Aminek még annyi az ABC-n: Dr. Ken, Imaginary Mary, Notorious, The Real O'Neals, Time After Time, Uncle Buck.

Az Agymenők és az NCIS-franchise robog tovább

A CBS zászlóshajói, az Agymenők és a három NCIS-sorozat természetesen egy percig sem voltak veszélyben, de például a Gyilkos elmék, a Sherlock és Watson és a Vészhelyzet: Los Angeles hívei is örülhettek a szériák sorsára vonatkozó bejelentésnek.

A Gyilkos elmék nemzetközi nyomozásokat bemutató testvérsorozata, a Gyilkos elmék: Túl minden határon már nem élte túl ezt az időszakot, ahogyan Az élet csajos oldalá-ból is elég volt a csatornának.

A vígjátéksorozatok közül mehet a levesbe a Furcsa pár Matthew Perry-féle átirata, valamint Joel McHale új projektje, a Stephen Fryt is felvonultató The Great Indoors, a drámai vonalon pedig Katherine Heigl is kihullott, nem folytatja tovább a Doubt-ban.

A Dr. Csontnak vége, Simpsonék folytatják

A magyar közönségnek bizonyára a Dr. Csont fog a legjobban hiányozni a Fox műsorkínálatából, bár a tizenkettedik szezonjával búcsúzó krimisorozat itthon még csak a tizedik évadjánál tart – van még tehát bőven időnk hozzászokni a gondolathoz, hogy véget ért.

Itthon talán Az Álmosvölgy legendájá-ért ejthetnek még pár könnycseppet a tévénézők, Magyarországon a többi elkaszált szériát vagy nem adták, vagy ha adták is, nem hagyott mély nyomot – így vélhetően a Scream Queens – Gyilkos történet, az Atyám, Zorn, az Írjunk történelmet!, az APB, a Pitch és a Rosewood sem fog sokaknak hiányozni.

A Foxon a népszerű rajzfilmsorozatok (Simpson család, Family Guy, Bob burgerfalodája) mellett folytatódik többek között az Új csaj, a Brooklyn 99: Nem százas körzet, a Gotham, az Empire, Az ördögűző és a Halálos fegyver tévés változata.

Hátravannak még az NBC és a CW sorozatai, lapozzon a folytatásért!