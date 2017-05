El sem köszönhetett társaitól a hazaküldött Éden-szereplő

Barbi távozott az Exek az édenben című realityből.

„A következő kiválasztáson nem kell félnem" – elmélkedett kiesése előtt pár órával Barbi, azt gondolván, hogy fiút küldenek haza a Balin forgatott Viasat3-műsorból. Csúnyán elszámolta magát.

„Biztos voltam benne, hogy én fogok távozni. Ezt teljes mértékben megértem, de jobb lett volna úgy, hogy el tudok búcsúzni a fiúktól" – mondta Barbi kiesése után, ami kicsit ellentmond a korábbi helyzetelemzésnek. Nem volt túl karakteres figura benn, nem volt meghatározó játékos, nélküle mennek bele a végjátékba.

Franciskát viselte meg egy kissé ez a fejlemény, de közben örült is titokban, hogy nem őt szavazták a Viasat3 párkeresőjéből. Tamás hűségesküt tett neki később, jóformán szerelmet vallott, persze taktikai okokból, majd szex is volt az éjszakában, két szobában is zajlott a feszültségoldás.

Heten maradtak, négy adás van hátra.