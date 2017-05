Feltámadhat az Így jártam anyátokkal

A 20th Century Fox TV szívesen feltámasztaná az Így jártam anyátokkal-t, ezt azonban nem lesz egyszerű összehozni.

Mostanában rengeteg klasszikus sorozatot szedtek elő újra, az X-akták-tól kezdve A szökés-en át a Will és Grace-ig, elképzelhető, hogy az Így jártam anyátokkal története is folytatódik – legalábbis a szándék megvan rá.

Az idei upfrontson, vagyis a 2017/2018-as tévés évadot, a csatornák terveit bemutató eseményen a 20th Century Fox TV elnöke, Dana Walden az Így jártam anyátokkal lehetséges feltámasztásáról is beszélt: szerinte a sorozat még ma is világszerte népszerű, érdemes lenne egy új történetet elmesélni ugyanazokkal az alkotókkal és szereplőkkel.

Ez azonban aligha valósul meg egyhamar, hiszen az alkotópárost, Carter Bayst és Craig Thomast jelenleg kizárólagos szerződés köti a rivális Sony TV-hez, és a színészek is eléggé elfoglaltak, a Tedet játszó Josh Radnor főszereplésével például ősszel érkezik egy új sorozat, a Rise.

Korábban volt már egyébként szó egy How I Met Your Father, vagyis Így jártam apátokkal című spin-offról is, azt Isaac Aptaker és Elizabeth Berger írnák – ők azonban közben showrunnerként is beszálltak korábbi sorozatukba, a Rólunk szól-ba, így valószínűleg ebből sem lesz semmi a közeljövőben.