Kiss Ramóna: Egy álom, amiből nem szeretnék felébredni

Kiss Ramóna tizenöt évig volt képernyőn a Barátok közt Zsófijaként, ősztől azonban egész más szerepben láthatják a nézők: Istenes Bencét váltva ő lesz az X-Faktor műsorvezetője. Párja és édesanyja biztatta, hogy vállalja el a feladatot, bár sokat nem kellett győzködni, régi vágya vált valóra ezzel a munkával - ezekről mesélt az Origónak.

Istenes Bence után Kiss Ramóna lesz a RTL Klub tehetségkutatójának műsorvezetője, a színésznőt eddig csak kevesen láthatták ebben a szerepben.

"Nagyon szerettem volna kipróbálni magam műsorvezetőként a képernyőn, mert bár kevesen tudják, elég sok felkérést kapok különböző eseményeken, rendezvényeken, és szeretem csinálni. Ez azért egy egész más típusú feladat lesz, úgyhogy izgulok is nagyon, már a sajtótájékoztató előtt is izgultam, de a fiúk mind nagyon jó fejek és közvetlenek voltak, és alig vártam, hogy Radics Gigit is felkonferálhassam" - mesélte.

"Bár vágytam rá, nagyon meglepett a felkérés. Amikor hívtak, először a páromnak mondtam el, aztán pár másodperc különbséggel anyukámnak. Mindketten azonnal rávágták, hogy vágjak bele. Tudtam, hogy ez a jó döntés, hisz ez egy olyan álom, amiből nem szeretnék egyhamar felébredni – mondta.

Már egy ideje nem forgat a sorozattal, ilyen sok idő után még szokatlan számára, hogy megváltoztak a napjai, de egyéb elfoglaltságai is mindig voltak a Barátok közt mellett.

"Alapvetően megváltoztak a mindennapjaim, hiszen tizenöt éven át megvolt minden napra a beosztásom. De azért nem úgy kell elképzelni, hogy otthon ülök egész nap tétlenül,

ugyanis négy színházban játszom nap mint nap. Nekem nagyon fontos, hogy a közönség ne csak a tévében, hanem a színpadon is lásson, most az X-Faktor-ral egy egészen másfajta színpadon is találkozhatunk majd" - mondta.