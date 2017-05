Másképp folytatják A Nagy Őt

Testvérsorozatot kap a The Bachelor és a Dancing with the Stars, előbbiből téli kiadás jön, utóbbiban junior bajnokságra számíthatunk.

Az Egyesült Államokban a napokban zajlik az upfronts, vagyis a 2017/2018-as tévés évad kialakítása, az ABC ennek keretében jelentette be, hogy a magyarul A Nagy Ő címen futott The Bachelor-hoz, illetve az amerikai Szombat esti láz-hoz, a Dancing with the Stars-hoz is készít egy-egy spin-offot.

A The Bachelor-hoz egy téli kiadás készül a műsor és női párja, a The Bachelorette régi szereplőivel, akiket ezúttal egy hegyi luxushotelban eresztenek össze.

Miután a műsor az idei téli olimpiával párhuzamosan fog menni, a versenyzőknek nemcsak a hódításban, de különféle téli sportágakban is jeleskedniük kell, várhatóan lesznek bőven síelős, korcsolyázós randik is.

A Dancing with the Stars Junior tavasszal indul, ebben gyereksztárok, illetve sztárok gyerekei kapnak maguk mellé egy-egy profi junior táncost, az ő segítségükkel kell különféle koreográfiákat elsajátítaniuk.