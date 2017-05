Radics Gigi: Fel vagyok készülve rá, hogy nem mindenki fog szeretni

Radics Gigi 21 évesen ül be az X-Faktor zsűritagjai közé, de úgy érzi, szerzett már annyi tapasztalatot az elmúlt években, hogy válogatni tudjon a jelentkezők közül, és a tehetségeket terelgesse. Nem zavarja majd, ha elődjéhez, Tóth Gabihoz hasonlítják, mint mondja, mindketten erős egyéniségek, akik bátran felvállalják a véleményüket. Az élő adások miatt kicsit izgul csak, a kritikusokat pedig igyekszik meggyőzni arról, hogy helye van ebben a szerepben a műsorban.

"Elképesztően boldog voltam, amikor felkértek, hogy legyek az X-Faktor női zsűritagja a következő szériában. Meglepett, ugyanakkor titokban már gondoltam rá, hogy milyen jó lenne egyszer abban a székben ülni. Az elmúlt évek munkájának gyümölcse, hogy így alakult. Megtisztelő pozíció, igyekszem megfelelni az elvárásoknak" - mesélte az Origónak Radics Gigi, aki 21 évesen ül be tehetségeket válogatni a RTL Klub műsorába.

"Abban biztos lehet mindenki, hogy nagyon őszinte leszek! Nem ismernek még annyira az emberek, nem mutattam meg eddig a személyiségemet, most erre bőven lesz lehetőség. Időnként biztosan nem fog tetszeni, amit mondok. Ha a produkciókban részt vevőket elkíséri a családjuk, és az előadás után nemet mondok, biztosan nem fognak szeretni, erre fel vagyok készülve. Ennek ellenére is meg fogom mondani mindig, amit gondolok" – mondta.

Kiáll a véleménye mellett

Máig van mentora, és többen próbálják terelgetni az útján, de mint mondja, könnyebb dolga van, mert a családjával dolgozik.

"Egyszerűbb egy kicsit megmondani nekik, hogy mit hogyan kellene tenni, persze sokszor kell így is kompromisszumot kötni. Egymást terelgetjük, így fogalmaznék. Én mindig nagyon kiállok az elképzelésem mellett, akár egy dallal, klippel vagy fellépéssel kapcsolatban. Most az új dalomnál is ragaszkodtam ahhoz a hangszereléshez, amit megálmodtam, nem lehetett volna lebeszélni róla. A műsorban is így lesz, ha valamit érzek, gondolok, azt végig fogom vinni."



Nem tart attól, hogy elődjéhez, Tóth Gabihoz hasonlítják majd a nézők, nem fogja őt utánozni, bár úgy látja, sok mindenben hasonlítanak. Örülnék, ha azt írnák az újságok és a kommentelők, hogy olyan vagyok, mint ő, mert nagyon fantasztikus énekesnő, és erős személyiség. Emberileg is nagyon szeretem, nagyon rendes csaj, aki határozottan tudja, hogy mit akar, és mindent megtesz azért, hogy elérje. Ezért is volt nagyon jó a srácok közt egyedüli női zsűritagként! Azért érzem, hogy feladta a leckét, de utánozni biztosan nem fogom, inkább úgy fogalmaznék, hogy abban a példaképem lesz, hogy következetes volt, és mindig kimondta bátran, amit gondolt."

"Ezek a tulajdonságom valamilyen szinten bennem is megvannak, Gabiban tán erősebben, de majd meglátjuk, mit hoz ki belőlem a műsor" - tette hozzá.

Jól ismeri a zsűritagokat

A másik három mentort már régóta ismeri, így az összhang és a jó hangulat miatt eszében sincs aggódni.

"Gáspár Lacit nyolcéves korom óta ismerem, sokszor találkoztunk gyerekként is, sőt emlékszem, amikor tizenhárom éves voltam, eljöttek hozzánk a lányával, mert én voltam a kislány kedvenc énekesnője - pedig akkor még nem voltam ismert. Ott voltak nálunk órákat, ettünk, ittunk, beszélgettünk, és onnantól kezdve ő sok helyen beszélt rólam, megtetszettem neki énekesnőként. Ott indult el a barátság, és azóta is tartottuk a kapcsolatot. A többiekkel csak később, a szakmában ismerkedtünk meg, Puskás Petivel egy turnésorozatban vettem részt, Alexet pedig az Eurovíziós Dalfesztivál előválogatója óta ismerem személyesen" - mondta a zsűritársakról.

Az élő adások miatt kicsit már elkezdett izgulni, érzi, hogy nagy felelősséget vállalt magára ezzel a feladattal.

"Nagy felelősség az, hogy ránk lesznek bízva ezek a tehetséges emberek. Figyelni kell rájuk, ápolgatni a lelküket, és szakmai tanácsokat is adni kell nekik. Nagyon összetett dolog a mentorság, de versenyzőként sem egyszerű. Ezt a saját bőrömön tapasztaltam meg, pontosan tudom, hogy miken fognak keresztülmenni, hiszen én is részese voltam már ilyen tehetségkutatónak. Próbálom őket úgy terelgetni, mint egy mentor anyuka.