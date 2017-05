Hangszerek nélkül versengenek a Virtuózok

A Maradj talpon! különleges adással kerül képernyőre.

Csütörtök este 19.30-tól különkiadással várja nézőit a Maradj talpon! Héder Barna vetélkedőjében ezúttal Szüts Apor néz szembe kihívó játékosként Virtuózok jelenlegi és korábbi évadaiból megismert ifjú komolyzenészekkel.

Aport a Virtuózok első évadjában láthatták a nézők: zenészcsaládban nőtt fel, négy éves kora óta zongorázik, jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tanul. Fellépett már a New York-i Carnegie Hall-ban is, de nem csak zongoristaként, hanem zeneszerzőként is aktív.

Apor kihívottjai közt lesz csütörtök este Bánkövi Bence, Bencze Máté, Boateng Kármen Stephany, Bojtos Luca, Kovács Dóra Anna, Lakatos Vivien, Mohácsi Vilmos, Sándor Zoltán, Tóth Bettina, Ungár Cecília, valamint a Virtuózok tavalyi győztese, Kökény Tamás is.

Pénteken 19.30-tól pedig a Virtuózok harmadik és egyben utolsó elődöntőjében a nagyok korcsoportjának versenyzői mutatják be tehetségüket.