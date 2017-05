Janicsák Veca szakított gyermeke apjával

Az énekesnő először mesélt a szakításról.

Janicsák Veca gyermekének apja most is aktívan részt vesz lánya életében, de mint korábban, így most sem szeretne többet elárulni róla az énekesnő. Emma másfél éves, és állítólag nem vette észre a változást, semmit nem érzékel a szakításból .

"Nem állítom, hogy könnyű volt, de elsősorban édesanya vagyok, nekem azt kell szem előtt tartanom, hogy mi a legjobb a kislányomnak" - mondta az énekesnő a Storynak, az okokról semmit nem akart elárulni.

Másfél hónapja még úgy tűnt, minden rendben van, akkor így beszélt a kapcsolatról: "Minden a legnagyobb rendben van köztünk. Hogy mindig ezt találgatják, annak az az oka, hogy Ábel nem közszereplő, és én nagyon vigyázok rá és a kislányomra is. Tudom, mit vállaltam azzal, hogy énekesnő leszek, de őket nem akarom belekeverni. Nem rejtegetem Ábelt, de nyilvános eseményekre általában nem megyünk közösen."