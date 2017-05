Jessica Simpson legcsábosabb képei

Az egykori Daisy Duke kétgyermekes anyuka, akinek a számára nagyon fontos a családja, de a családi fotók mellett hálistennek nem kevés fürdőruhás fényképet is posztol Instagram-oldalán. Íme a legjobban sikerültek!

Ahogy azt Öt híres, csinos nő, aki az üzleti életben is őrült sikeres című cikkünkben is megírtuk, a sztár előadóművészi karrierje mellett az évek során egy elképesztően sikeres vállalkozást is kiépített.

A Jessica Simpson ruhamárka újdonságait pedig a színész-énekesnő szerencsére saját maga szokta bemutatni és hirdetni, így képmegosztó oldalán számos olyan fotót találunk, amelyen a sztár saját fürdőruha-kollekciója legszexisebb darabjaiban pózol.

Az alábbi felvételen például sikerrel bizonyítja, hogy nem kell bikini hozzá, hogy egyszerűen vadítósan fessen egy fürdőruhában: egy szexis hátkivágású egyberészes is megteszi.

De Simpson persze nem csak fürdődresszben, felöltözve is szexisen mutat, akár amikor egy áttetsző ruhában pózol egy sziklán, gyönyörű háttér előtt, akár amikor saját márkás parfümjét reklámozza egy átlátszó, fehér, tollas csodában.

Sedona vibes for Spring '15 @jessicasimpsonstyle @gilles_bensimon #onlyGillescouldgetmetodothis Jessica Simpson (@jessicasimpson) által megosztott bejegyzés, 2015. Febr 10., 13:45 PST

És akkor a más divatmárkák, magazinok számára vállalt fotózásokról még nem is beszéltünk (az Allure például egy Brigitte Bardot-t megidéző lenyűgöző plakáthoz fényképezte a szépséget).

#tbt #allure #michaelthompson One of my favorite Brigitte Bardot inspired pics of all time. Jessica Simpson (@jessicasimpson) által megosztott bejegyzés, 2014. Febr 20., 23:08 PST

