Mádai Vivien: Nagyon kishitű vagyok, nincs semmi önbizalmam

Mádai Vivien és Csipa szépen menetelnek előre A Nagy Duettben, a műsorvezető nem is sejtette, hogy ilyen sokáig eljuthatnak majd. A műsor kezdete óta egyre többen követik a közösségi oldalakon, a magánéletéről csak mértékkel mutat fotókat, a beszólásokra pedig minden alkalommal reagál – ezekről mesélt az Origónak.

Megváltoztak a napjai, mióta elvállalta A Nagy Duett-et, és sosem volt még ilyen zsúfolt az élete, mint mostanában.

„Borzasztóan kevés időm van, és nagyon leterhelt vagyok, életemben ennyi feladatom még nem volt. Sokat próbálunk a vasárnapi élő adásokra, de mellette ott a Mokka is, hajnalban kelek. Nálam az a mérce, hogy anyukámmal tudok-e beszélni telefonon, vagy sem, most az van, hogy sokszor nem tudom felvenni neki a telefont, úgyhogy mondhatjuk, hogy szinte semmi szabad percem nincs” – mondta.

Tudatosan vállal el felkéréseket és munkákat, de sokszor nem tud nemet mondani, A Nagy Duett előtt még nem gondolta, hogy ennyire leköti majd a szereplés. Nem tudtam, hogy ilyen kemény munka lesz, mindennap reggeltől estig elfoglaltságot jelent. Nem gondoltam, hogy eddig eljutunk, úgy tippeltem, hogy a harmadik adás körül kiesünk. Mikor azon túl jutottunk, a legjobb ötbe akartam kerülni, most már jó lenne döntősként befejezni.”

Párjával, Csipával az első perctől jóban lettek, korábban csak egyszer találkoztak. „A barátság a műsornak köszönhetően alakult ki, olyan jó humora van, nagyon megvan az összhang. Szeretem, ha valaki nem finomkodik, és ha viccesen énekelek, akkor kiröhög. Érzi, hogy mi fér bele, és mi nem, nagyon jól kezel engem, és én is őt.”

Olvassa a kommenteket

„Nagyon kishitű vagyok, semmi önbizalmam, ezért is gondoltam, hogy hamar kiesünk. Csipának is köszönhető, hogy idáig eljutottunk, mert amellett, hogy remek énekes, sokan szeretik. Bízom benne, hogy én is tudok adni a személyiségemből” – mesélte.

Sokan írnak neki leveleket, és a kommenteket is figyeli. „Nagyon megugrott a követők száma, sokan ismertek meg a műsor miatt. Mazochista vagyok, olvasok kommenteket is rendszeresen, sőt, a beszólásokat lájkolom is. Szórakoztató, nem tudom magamra venni. Az ember azért csinálja, hogy örömet okozzon a nézőknek, sokan kedvesek, és ezzel tisztában is vannak. A beszólók közül valakinek egyébként fel is tűnt, hogy ott vagyok, és felhívta a többiek figyelmét rá, hogy itt van Mádai Vivi vagy valaki a nevében, aki lájkolja a bejegyzéseket.”

Hálás a lehetőségéért

A Mokkára szakmai kihívásként tekint, ugyanazzal a stábbal dolgozik, mint a FEM3Caféban.

„Óriási váltás, hogy vasárnap még balerinaruhában ugrálok, másnap meg beülök a reggeli műsorba. Bennem van a komolyság is, a riporteri feladatokat szeretem, hisz ez a szakmám. Nagy előrelépés nekem a Mokka, hálás vagyok, hogy meglátták bennem a lehetőséget.”

Ha reggel dolgozik, fél ötkor kell felkelnie, ehhez nehezen szokik hozzá. „Öt után indulok reggel, nagyon kemény, de bent minden oké, megtaláltam a kis közegemet, szeretek ezzel a stábbal dolgozni. Nagyon jó a csapat, ez mázli. Rugalmas vagyok egyébként, gyorsan kijövök az emberekkel.”