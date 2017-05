Miss World Hungary: itt a 20 döntős lány

Június 18-án 19.30-tól a Duna és a Duna World élő műsorában ismét megválasztják Magyarország legszebb lányát. A győztes Kínában képviselheti hazánkat a Miss World világdöntőn, mi pedig megnéztük a legszebbnek mondott versenyzőket.

Ők a legszebb lányok itthon, mondták róluk, de persze mindenki tudja, hogy ez nem így van: egyfelől nem jelentkezett minden magyar lány erre a versengésre, másfelől a szépség, mint jól tudjuk, erősen szubjektív. Van, akinek az alacsony fekete jön be, másnak a magas szőke, akad, aki a terebélyes, kövérkés fizikumot preferálja, más pedig a ropi jellegű, cingár nők őszinte híve és odaadó rajongója. De nincs is ezzel baj, a világ épp attól szép, hogy őrült változatos: úgyhogy nem a húsz legszebb magyar lányt láttuk (mert kinek ne lenne bombázó unokahúga vagy világszépe barátnője?), csak húsz igen csinosat.

Negyedik alkalommal választják meg Magyarország Szépét a közmédia csatornáján. Idén június 18-án a Duna és a Duna World műsorán látványos, nagyszabású élő show-ban koronázzák meg az ország legszebb hölgyét, aki egy évig viseli a Miss World Hungary címet, és decemberben képviseli Magyarországot Kínában, a verseny világdöntőjén. A casting lezajlott, olvasóink bő kétmillió kattintással honorálták az előző képgalériát, úgyhogy elmentünk megnézni a top 20-at is.

Kéthetes tábor vár rájuk

A show műsorvezetői Tatár Csilla és Harsányi Levente lesznek, a sajtóeseményt előbbi vezényelte le a szokott profizmussal, de elég gyorsan – nem tolta magát előtérbe, de ezt nem is várta tőle senki, nem is róla szólt ez a bemutató. Sarka Kata, a Magyarország Szépe ügyvezetője elmondta, hogy több száz lány közül választották ki a legszebb húszat, akik hamarosan a sárvári felkészítő táborba vonulnak, hogy zavartalan körülmények között készülhessenek a versenyre.

Ott négy háziversenyen méretik meg magukat, a Miss Beauty Face, a Miss Bikini, a Miss Sport és a Miss Talent után egy-egy lánytól elbúcsúznak, így a televíziós döntőben már csak tizenhat lány verseng majd a koronáért.

A lányok voltak soron, kis farmersortban sorra előreléptek kettőt, majd nagyon röviden elmondták, kik ők, hány évesek, honnan jöttek, és mivel foglalkoznak. A mezőny természetesen szerfelett vegyes, mint minden évben, van itt egyetemista, irodai alkalmazott, de gimnazista is, aki érettségi előtt áll.

És a folytatásban?

A döntős versenyzők négy különböző öltözékben lépnek majd színpadra. A már jól ismert bikinis kör mellett Merő Péter estélyi és nemzeti öltözetében is felvonulnak majd a lányok, és lesz egy – a vizes vébé ihlette – kreatív tour is. Az itt viselt ruhákra pályázatot írtak ki a szervezők, ahová „Víz és győzelem" témában várták a divattervezők pályamunkáit.

A győztes Miss World Hungary udvarhölgyei a Miss Earth Hungary és a Top Model of the World Hungary cím birtokosai lesznek. Őket a 16 tagú zsűri szavazza meg, de ahogy azt már a nézők megszokhatták, idén is lesz közönségszavazás. Voksolni továbbra is alapdíjas telefonszámon lehet majd a legszebbnek ítélt versenyzőre. Idén először mobilapplikáció segítségével is informálódhatnak a versenyről, a döntősökről a felhasználók, és ezen a platformon is támogathatják szimpátiaszavazatukkal a döntősöket. Az applikációban legtöbb voksot kapott lány „A legszebb mosoly" cím birtokosa lesz.

Van misszió is!

A Magyarország Szépe - Miss World Hungary egyik legfontosabb missziója, hogy felhívja a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás fontosságára: a leendő nyertesnek nagykövetként a világversenyen is képviselnie kell majd az általa választott jótékony ügyet.

A húsz döntős lány, akik között már ott van az ország új szépségkirálynője: Ilyés Jenifer, Kármán Klaudia, Kiss Doris, Koroknyai Virág, Kotrócz Gréta, Kővágó Dóra, Lajos Kitti, Márton Fanni, Nagy Viktória, Oldal Cintia, Orbán Bianka, Örvendi Cintia, Pető Laura, Rudolf Nikolett, Senánszky Flóra, Stankovics Beáta, Szigligeti Ivett, Szilágyi Gerda, Tersach Vivien, Viczián Viktória.