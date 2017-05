Egynyári kaland: szívek törnek össze a Balaton partján

Május 20-án este folytatódik az ifjúsági sorozat a Duna TV-n: felbukkan egy régi ismerős, egy volt szerelem, csak épp az a bökkenő, hogy már új párjával jött lazulni a vízpartra.

Az ifjúsági sorozatok egykor kiemelt fontosságúak voltak a Magyar Televízió számára, majd ebből a szempontból sanyarú, sovány évek következtek: az MTV nem fordított elég figyelmet a fiatalokra, a kereskedelmi tévék pedig alig gyártottak gyerekműsort, fikciós heti sorozatot pedig egyáltalán nem. Éveken át egyszerűbb és gazdaságosabb volt megvenni külföldi animációt, szinkronizálni, így a hazai ifjúsági sorozatok teljesen eltűntek: pedig emlékszik még a Le a cipővel, Az öreg bánya titka, a Keménykalap és krumpliorr, a Tüskevár sorozatokra?

Az Egynyári kaland egy jó próbálkozás a műfaj feltámasztására, még akkor is, ha a mai gyerekek már nem feltétlenül a tévében fogyasztanak sorozatos tartalmat. Az első évad visszahozott valamit a tévézők fiatalkorából, a balatoni kalandokból, szerelmekből, több ismerős fordulat, helyszín köszönt vissza a képernyőn. A sorozat a Magyar Televíziós Újságírók Díján is érdekelt volt, jelölést kapott 2016-ban, a közönség is szerette, úgyhogy nem volt kérdés, hogy jön a folytatás.

Innen enyhe spoilerrel folytatjuk: az új évad első része még arról szólt, hogy miképp térnek vissza a tóhoz a fiatalok, hogyan szereznek szállást, munkát, a másodikban pedig már beindulnak az események. No nem a reggeli közben, mert azt némán töltik, mindenki a telefonjába mélyedve - hiszen az írók láttak már mai tinédzsert, aki megszakítás nélkül a Facebookon lóg kakaózás és müzlievés közben is, úgy, hogy fel sem pillant.

Gábor megpróbál felnőtt és önálló lenni, de nem jut tovább a Balatonfüred-táblánál, és sátorban éldegél egy kertben – hozzá betoppan apja, Barnabás (Szerednyey Béla alakításában), és próbál vele szót érteni. Bence és Zsófi kerékpártúrára indulnak a szépséges környéken, vígan hemperegnek a mezőn, a fiatal szerelmesek minden gondtalanságával, de természetesen itt is akad galiba. Dóra egy lakótársával flörtölget visszafogottan, de a standon jön a meglepetés, amit itt meg is nézhetünk:

Többet a 2. rész tartalmáról már illetlenség volna elárulni, maradjunk annyiban, hogy a fiatal nézőknek tetszeni fog. Vannak ugyanis lelkes követők, olyanok, akik a 2. évad elején már attól tartanak, hogy egyszer véget ér a sorozatuk, és internetes petíción keresztül követelik, hogy legyen még legalább egy szezon.

Vannak képeink is a 2. részből, lapozzon!