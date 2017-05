Már tudjuk, mit nézünk ősztől a tévében

Az Egyesült Államokban hivatalosan éppen csak véget ért az upfronts, vagyis a 2017/2018-as tévés évad műsorkínálatának összeállítása. Többek között az új sorozatokat is ilyentájt rendelik meg, jön a Dinasztia és a Will és Grace új verziója, lesz friss Star Trek, de többek között a Dr. Csont, a Gyilkos elmék és a Bates Motel főszereplői is visszatérnek a képernyőre. Íme, tíz ígéretes kezdeményezés, a végén szavazzon, hogy melyiket várja a legjobban!