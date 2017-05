Lement a TV2 show-jának május 21-i adása is, az utolsó olyan, amikor a zsűritagok még pontozhatták a produkciókat: Szulák Andrea és társai persze a fináléban is ott ülnek majd, de akkor már csak a tévézők döntenek. A mai adásból kiesett Sági Szilárd és Völgyesi Gabi.

Ábel Anita és Emilio nyitották az estét, Lady Gagát kapták feladatnak, méghozzá a Pokerface-t: nem mozogták túl, sok érzelmet nem mutattak, nyilván szándékosan. Az este legpusztítóbb szóviccét Emilio dobta be, rögtön a műsor elején, amikor közölte, ha nyer a lottón, emilliomos lesz. „Anita ebben is tündökölt, ledózeroltál mindent" – dicsérte Kasza, Ábel azért precízen beszólt neki, a zsűritag jelentős egóját emlegetve. „Tísszponn!" – ordibálta Cooky szokása szerint, de a másik két kollégája csak 9-et adott.

Erdei Zsolt és Judy a Mézga család főcímdalát kapta, már előre lehetett sejteni, hogy brutális produkció lesz – és így is lett, a szemüveges Géza, a vártnál soványabb és alacsonyabb Paula őrült mókát hozott a színpadra, de még MZ/X is megjelent egy ufóban. Viccesek és jópofák voltak, egyedül a francia Cooky nem értette, mi zajlik körülötte, de ő nyilván nem ezen nőtt fel, mint sok millió magyar. Szulák észrevette, hogy kicsit elcsúsztak tempóban, ezért csak kilencessel honorálta a dilit. Az első blokkot Völgyesi Gabiék zárták mulatós mixszel, 27 pontot kasszírozva.

Eztán megjelent a színen a postás, a rendőr, a villanyszerelő, a szomszéd, a gázos és a díjbeszedő, a handlé, a szódás és a képkereskedő, a házmester, a fia és a kéményseprő, tehát a Felszarvazottak balladáját adták elő Mádai Vivien és Csipa. Előbbi ragyogóan nézett ki vadító cuccban, mint Pamela Anderson fénykorában, de nem énekelt valami szépen (nem is profi énekes), ettől függetlenül szórakoztató mókát láthatott a néző, 29-et zsebeltek be. Utánuk jött a show legjobb hangjának tulajdonosa, Janicsák Veca, illetve a vígan idétlenkedő Simon Kornél, továbbá táncosok, papírzacskóval a fejükön, volt őrület rendesen. „Megvettem, tísszponn!" – ünnepelt a francia zsűritag újfent.

„Teljesen bizarr hangulata volt" – nevetgélt Tilla Erdei Zsolték újabb fellépését követően, ugyanis Zámbó Jimmyt kellett előadni. A szöveggel nem nagyon kellett kínlódniuk Judyéknak, mert 4 sor tán az egész, jóformán egy refrén ment végig (Egy jó asszony mindent megbocsát). A zsűrinek tetszett, a maximális 30 pontnak örülhetett a duó.

Egykor Lehoczky Zsuzsa és Bodrogi Gyula énekelte azt, hogy „Éjjel az omnibusz tetején", most azonban Ábel Anitáék kapták ezt a feladatot. Szulák szerint túlizgulták, 9-et adott, szemben Kaszával és Cookyval, akik gálánsan megadták a maximumot, láthatóan a show végén nem kell elszámolniuk a pontokkal.

Dr. Alban 1992-es slágere, a Sing Hallelujah volt soron, Völgyesi Gabi és Sági Szilárd kapta, körülöttük szigorú tekintetű katonafiúk és lenge military-cuccben mozgó lányok táncikáltak. „Oltári katyvasz volt, életemben először éreztem magam Cooky bőrében, nem értettem semmit" – summázta Kasza a látottakat. Cooky szerint a szöveget felejtette el Sági, Kasza szerint azt is, hogy milyen műsorban van, Szulák pedig a világtörténelem legrosszabb dalának aposztrofálta a nótát, Ezek után 1-1 pontot kellett volna adniuk, de Kasza így is 10-et mondott be, noha hevenyészett kuplerájt látott a színpadon.

Csipa és Mádai jöttek eztán egy régi Tarkan-slágerrel, a zsűri elalélt a gyönyörűségtől, meg is kapták a 30 pontot. Keményebb muzsikával zárt Simon és Janicsák, a Tankcsapda Adjon az ég című dalát adták elő, melós szerelésben, foszforeszkáló mellényben. Veca még ebben a dalban is remekelt, mindenképp ott van az öt legjobb hangú magyar énekesnő között. Kasza Tibi szerint grandiózus előadás volt, Szulákot lenyűgözték, Cooky pedig „megvette."

A végjáték

A második körös szavazás után Judy és Madár álltak az első helyen, utánuk a Janicsák-Simon párost mondta be Tilla. Szulák zsűritag szerint majdnem minden produkció zseniális volt ebben az évadban, benne minden ilyen tiszteletet ébresztett, és egyszerűen nem tudott 7-8 pontokat adni a sok munka láttán.

Cooky bejelentette, hogy szakmázni fog, erre nagyjából az volt a mondanivalója lényege, hogy „perfekt, köszönjük szépen." Kasza a felhőtlen röhögést emelte ki, és azt, hogy újra érdemes a tévé elé leülni, lazulni, szórakozni.

A végén Ságiék és Emilióék izgulhattak hosszan, végül kiesett Völgyesi Gabi és Sági Szilárd. Még két adás lesz, de kieső már nem, két hét múlva pedig kiderül, ki a 2017-es nyertes.