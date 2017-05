Melyik új sorozatra kíváncsiak a legtöbben?

Az amerikai tévécsatornák a múlt héten mutatták be a 2017/2018-as évadra vonatkozó terveiket, ilyenkor nagy az érdeklődés a friss előzetesek iránt is. De melyik új sorozat pörgette be a leginkább a nézőket?

A tavalyi év nagy meglepetése volt a This Is Us, vagyis a Rólunk szól előzetesének sikere, hiszen kevesen számíthattak arra, hogy a kisfilm ennyire megpörög a Facebookon – csak ott 15 millióan látták az első 48 órában.

Idén eddig nem volt ilyen kiemelkedő eredmény, de persze egy ideig még nőhet a megtekintések száma. A TV Guide összeszedte helyettünk a legnézettebb előzeteseket, íme, a cikk írásakor a produkciók hivatalos Youtube-fiókjáról és Facebook-oldaláról származó összesített számok:

The Gifted: 27,6 millió néző Roseanne: 27,2 millió néző Will and Grace: 25 millió néző The Orville, 20,7 millió néző The Good Doctor: 18,4 millió néző

Úgy tűnik, a klasszikus vígjátéksorozatok (Roseanne, Will és Grace) feltámasztása igencsak érdekli a nézőket, a legtöbben azonban az X-Men sorozatváltozatára kíváncsiak – mutatjuk is az előzetest: