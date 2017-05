Összejöttek egy tévésorozatban, aztán a valóságban is

A szerelmeseket alakító színészeknél nem ritka, hogy a valóságban is összejönnek, főleg, ha nem filmben, hanem sorozatban játszanak, ahol értelemszerűen több időt kell együtt tölteniük. Többek között a Trónok harca, az Agymenők, a Doktor House, a Vámpírnaplók és a Szívek szállodája stábjában is találkozhattunk ilyesmivel, felelevenítünk most pár sztorit, bemutatunk néhány egykori vagy jelenlegi sztárpárt.

Kit Harington és Rose Leslie (Trónok harca)

Havas Jon és Ygritte alakítói 2012-ben kezdtek el együtt dolgozni a Trónok harcá-ban, és azóta is együtt vannak. "Izland gyönyörű ország, az északi fény varázslatos, ilyen környezetben estem szerelembe. Ha valakivel amúgy is vonzódtok egymáshoz, ráadásul szerelmeseket játszotok, nem nehéz valójában is beleszeretni a másikba" – mondta Harington.

Anna Paquin és Stephen Moyer (True Blood)

Paquin és Moyer története azt igazolja, hogy létezik szerelem első látásra, hiszen már a próbafelvételek alatt felfigyeltek egymásra, a férfi később elmondta, hogy már a harmadik, negyedik forgatási napon tudta, hogy az élete hátralévő részét a nővel akarja tölteni. 2010-ben össze is házasodtak, 2012-ben ikreik születtek, máig együtt vannak.

Kaley Cuoco és Johnny Galecki (Agymenők)

A sorozatban már összeházasodott, az életben úgy két évig titokban találkozgatott az Agymenők Pennyje és Leonardja. Az előbbit alakító Cuoco 2010-ben mesélt először arról, hogy nem akarták bevinni a forgatásokra a kapcsolatukat, ezért állandóan letagadták mindenki előtt, hogy együtt vannak. A nő ezt egyre nehezebben viselte, de szerencsének tartja, hogy békében el tudtak válni, sőt a mai napig jóban vannak.

Rachel Bilson és Adam Brody (A narancsvidék)

A sorozatban szintén az esküvőjükkel ért véget a történetük, a valóságban három közös évük volt – ez után mindketten újra kollégával jöttek össze, Bilson kilenc évre összekötötte az életét Hayden Christensennel, Brody pedig elvette Leighton Meestert. A fiú mindenesetre még sokáig emlékezett a kapcsolatra: amikor 2014-ben megkérdezték tőle, hogy milyen volt Bilsonnal csókolózni, azt felelte, élete egyik legjobb élménye volt.

