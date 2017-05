Végre kiderült, hogy szexeltek-e egymással a Jóbarátok szereplői

A Jóbarátok egykori Chandlerje, vagyis Matthew Perry egy talkshow-ban mesélt többek között arról, hogy volt-e szex a hat főszereplő között vagy sem.

Matthew Perry a Watch What Happens Live with Andy Cohen vendége volt, a showman többek között arról faggatta, hogy a Jóbarátok főszereplői közül ki kivel szexelhetett.

A színészek legutóbbi tévés összejövetelekor ugyanis felmerült, hogy volt-e a szerződésükben olyan kitétel, hogy nem szexelhetnek egymással – mire Lisa Kudrow közölte, hogy nem volt, David Schwimmer pedig benyögte, hogy ha lett is volna, akkor valaki biztosan megszegi.

Andy Cohen most arra kérdezett rá Perrynél, hogy Schwimmer kire utalhatott, a színésznek azonban fogalma sem volt. "Nem hiszem, hogy bárki szexelt volna bárkivel. Vagy legalábbis nagyon lemaradtam, ha igen" – mondta.

Arra a kérdésre, hogy egykori kolléganői közül kivel feküdne le, kit venne el feleségül, és kit ölne meg, nem volt hajlandó válaszolni, azt viszont elmesélte, hogy volt egy történetszál, amit az ő kérésére kivettek a sorozatból: ebben Chandler egy férfi sztriptízbárba járt volna rendszeresen, csak mert nem tudott ellenállni az ott kapható szendvicsnek. Mutatjuk az egészet videón: