Egy rövidke évad, 13 rész jutott a Chicago Justice-nak.

Dick Wolf negyedik Chicago-sorozata, a Justice alcímet viselő kaszát kapott – írta a The Wrap. Az NBC élt jogával, és 13 epizód után megszüntette, a hírt Carl Weathers is megerősítette a Twitteren. Az ok természetesen a nézettség: erősen nyitott ugyan, de a későbbi számok már nem voltak meggyőzőek.