Egész más területen próbálta ki magát Kulcsár Edina

Az egykori szépségkirálynő először A Nagy Duettben mutatta meg énektudását, most egy klipben tűnik fel.

Kulcsár Edina a modellkedés és a műsorvezetés után énekesnőként mutatja meg magát. "Csutinak van egy gyerekkori barátja, aki hozzánk hasonlóan csepeli. Nagyon sokáig sikeres bokszoló volt, de most a zenei pályán is szeretné megcsillogtatni a tehetségét. Pár napja került fel a Youtube csatornájára a harmadik száma, amiben én is énekelek! Őt Lévai Lacinak hívják" - írta oldalára.

"Szerintem Burai Krisztiánt senkinek nem kell bemutatnom, de ha esetleg valami miatt valaki mégsem hallott volna róla, akkor hallgassa meg pár számát. Egy kivételesen tehetséges ember, akit én magam is csodálok! Hihetetlen muzikalitással rendelkezik! Mivel Csuti nagyon jóban van velük, és imádja amit csinálnak, meghívtam őket Csuti szülinapjára, amit pár hónappal ezelőtt tartottunk. Közösen énekelgettünk is a buli alatt, amikor is a fiúk azzal a kérdéssel álltak elém, hogy nem énekelnék-e velük egy közös számot" - részletezte.

A modell végül igent mondott, és elkészült azóta a klip is: