Mit nézett a legtöbb amerikai a tévében?

Az amerikai országos tévécsatornák közül az NBC és a CBS is kiadta az éppen csak véget érő évadra vonatkozó nézettségi adatokat.

Megjelentek az NBC és a CBS 2016/2017-es tévés évadra vonatkozó nézettségi adatai: a csatornák között összességében a CBS vezet, heti átlag 9,6 millió nézővel.

Napjaink legnépszerűbb vígjáték- és drámasorozata is a CBS-en fut, az Agymenők, illetve az NCIS is elképesztő nézettséget szállít a csatornának. Itt megy a Bull is, amely az újonnan indult sorozatok között tudott a legnézettebb lenni.

A fiataloknál, vagyis a kereskedelmi szempontból fontos, 18–49-es célcsoportban ezzel szemben az NBC vezet, ebben a kategóriában még a Fox is megelőzte a CBS-t.

Az NBC-n az ötven év alattiak közül a legtöbben a This Is Us, Rólunk szól című sorozatot nézték, ennek már az előzetese is rekordnézettséget hozott.