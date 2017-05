Szulák Andrea: Nem is olyan könnyű osztani az észt

Szulák Andrea extra produkcióval készül a vasárnapi Nagy Duettre, két Kylie Minogue-dalt fog előadni a TV2 show-jában. Zsűritagként a párosokat mindig objektíven pontozza, nem tudja megtippelni, hogy ki nyeri a szériát, de személyes kedvence lett a műsor ideje alatt – ezekről mesélt az Origónak.

Kasza Tibi és Cooky produkciói után a harmadik zsűritag, Szulák Andrea is színpadra áll, és bár rutinos előadó, izgul a fellépés miatt.

"Két Kylie Minogue-dal feldolgozásával készülök, kicsit jazzes stílusban. Izgalom jócskán van bennem, de nem a show, a nézők és a kollégák miatt, ezekhez hozzá vagyok szokva. Minden új szituáció előtt izgulok, amiben megmérettethetem magam."

Most, hogy én is próbáltam a produkciómra, még inkább átérzem, mit élnek át a versenyzők a hétköznapokon. Tudom, hogy mennyi ambíció, tehetség és tisztesség van a munkájukban, de egész más megtapasztalni a készülés folyamatát" – mesélte.

Megtippelni nem tudná, hogy kik lesznek a széria győztesei, de személyes kedvencei vannak. Az objektivitást akkor sem lehet mellőzni, ha van olyan páros, akikkel nagyon szimpatizálok. A nézőket nem az érdekli, hogy kivel vagyok jóban, kivel sütögettem a kertben a hétvégén vagy ki a haverom, hanem arra, hogy az előadást hogyan értékelem. Szinte mindenkivel volt már személyes kapcsolatom régebbről, úgyhogy nem is olyan könnyű ott ülni és osztani az észt. Simán kerülhetek én is olyan szituációba, hogy engem zsűriznek majd kollégák."

"Mindegyik páros szimpatikus egyébként, de tényleg igyekszem reálisan, objektíven nézni őket. Közel a döntő, mi már nem fogunk vasárnap pontozni, csak élvezni a show-t, a nézőkre lesz bízva, hogy kit találnak a legjobbnak"- mondta.