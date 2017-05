Dráma és őrületes meglepetés az Exek az édenben döntőjében

Május 25-én este elkelt hatmillió forint, négy pedig megmaradt a Viasat3 párkeresőjében. A nyertes páros egy perccel a végső döntés előtt hitehagyottá vált és összeomlott, onnan sikerült nyerni - de nem is övék volt az este, a show-t ellopta egy volt játékos, egy már kiesett lány, aki magyar reality-mércével nézve szenzációsat alakított a végén.

Norbi és Berni, illetve Franciska és Tomi jutottak be a döntőbe, ennek a két párosnak maradt esélye elvinni a 10 milliót, de nem tudták pontosan, mit kell tenni az összegért. Az utolsó napra nagyobb lett a népsűrűség az addigra félig-meddig kihalt villában, sorra masíroztak vissza a már kiesett játékosok. Ők is győztesek amúgy, hiszen több napot, akár 1-2 hetet is eltölthettek a kiesés után Balin, mindenféle kötelezettség nélkül, a Viasat3 pénzén, csak azért, hogy fél napra újra játékba dobják őket.

Zsuzsa amúgy is megtépázott idegrendszerének nem tett túl jót, hogy lejátszották neki, amint volt párja összefekszik Bernivel, dühöngő fúriaként ki is rontott a vetítőteremből. A többiek nagyrészt jót szórakoztak pár régi jeleneten, de Zsuzsa utána megint átvette az irányítószerepet, összegyűjtötte a kiesetteket (mondjuk esküdteket), majd ordenáré módon kiabált, bosszút esküdött volt pasija ellen.

„Mint akit megszállt az ördög, úgy viselkedett" – összegezte Berni, és igaza volt: ugyan megalázták a lányt, de hisztérikusan rikoltozott, csapkodta az ajtót, bőgött, és olyan hangon hörgött, mint akiben egy démon tombol, bekerülhetett volna „Az ördögűző Balin" című low budget horrorba.

Öt olyan ember dönthetett tehát a fődíjról, akik már kiestek, köztük olyan súlytalan figurák, mint Barbi, aki egy olyan játékos exeként érkezett (Geri), aki nem volt alapszereplő sem, és szintén hamar kiesett. Ő a kétmillióját Tamáséknak adta, Milán következett, ő Norbiék elé pakolta a zsákot, akárcsak Csaba. Andika pityergett egy sort, majd a Tamás-Franci párost ajándékozta meg kétmillióval. Főszerep jutott a legvégén Zsuzsinak, alaposan kiosztotta Bernit és Norbit, gyakorlatilag verbálisan alázta őket.

„Norbi, soha nem csalódtam senkiben ekkorát életemben. Megalázó tiszteletlenség volt. Rohadtul nehéz dolgom van. Van róla fogalmad, mit okoztál nekem? A büszkeségem, a gerincem a tét. Úgyhogy ezt a pénzt nem neked adom... hanem a családodnak" – mondta színpadiasan Zsuzsa (ennél hosszabban szónokolt, de ez volt az esszencia).

Nagyszerű, hamisítatlan reality-jelenet volt, elhitette mindenkivel, hogy bosszút áll, végül elegánsan győzelemre segítette volt párját, a csalárd Norbit. A páros annyira mélyen volt, hogy örülni is elfelejtett a pénznek: sírt ott mindenki, Norbi, Berni, de talán még a műsorvezető Bódi Sylvi és pár operatőr is könnyes szemmel hüppögött a bársonyos, trópusi éjszakában.

