Borral és csülökkel várták Sebestyén Balázsékat

A Rádió 1 Reggeli Show-ja az elmúlt héten bejárta az országot, a kitelepülést Budapesten zárták péntek reggel. Ez idő alatt 1200 kilométert tettek meg, 37 fős stábbal utaztak, és rengeteg ajándékot osztottak ki Sebestyén Balázsék.

Pécsen és a Baranya megyei régióban, Komlón, Villányban és Mohácson, Debrecenben, Sopronban, Egerben, Salgótarjánban, Tiszafüreden és Abádszalókon is elérhető lesz a rádió, ennek örömére indultak útnak a műsorvezetők. Hétfőn Nyíregyházán, kedden Miskolcon, szerdán Győrben, csütörtökön Szekszárdon, pénteken Budapesten várták a hallgatókat.

A héten több mint 1200 kilométert tett meg a 37 fős stáb, ebből 12 fő azért tartott a csapattal, hogy felépítse, illetve lebontsa a helyszínen a stúdiót. Nagyjából másfél tonnányi felszereléssel indultak útra, a plexiből készült stúdiót és a szükséges eszközöket, sátrakat, zászlókat és egyéb kellékeket szállította egy 12 tonnás teherautó, egy 3,5 tonnás teherautó, jött velünk egy 3,5 tonnás aggregátor, valamint két személyautó a stábbal.

Mindenhol rengeteg hallgató volt kíváncsi a műsorvezetőkre, és az is jól láthatta őket, aki nem fért el az első sorokba: hatalmas ledfal mutatta, hogy mi zajlik. A stúdiót egyébként négy órán át tartott felépíteni, és közel ennyi idő volt lebontani egy-egy városban.

A legnagyobb út a roadshow során Miskolc és Győr között volt, ez a teherautónak majdnem 6 órájába telt. Vadon Janiék mindenhol ajándékokkal várták a rajongókat, napi 10 ajándékcsomagot osztottak ki bögrével, tollal, frizbivel, elosztogattak 2000 nyakba akasztót. 5000 dedikáló kártya fogyott és nagyjából 2000 lufit ajándékoztak el.

Nem csak adtak, kaptak is ajándékokat a Rádió 1-esek, Szekszárdon sok borral fogadták őket, de máshol is volt sütemény, friss cseresznye, sőt, házi készítésű csülök is. Győrben volt a legnagyobb ajándékozó kedv, ott kapták a legtöbb meglepetést a hallgatóktól.

Természetesen rengeteg kép készült a rajongókkal, és megszámlálhatatlan aláírást osztottak ki nekik a roadshow során.