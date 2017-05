Meghalt Jared Martin, a Dallas szereplője

Meghalt Jared Martin színész, aki a Dallas-ban Samantha szeretőjét, Dusty Farlow-t játszotta.

Jared Martin 75 évesen, philadelphiai otthonában halt meg a hasnyálmirigyrákkal folytatott küzdelem után – közölte fia, Christian a The Hollywood Reporterrel.

A színészt leginkább a Dallas egyik szereplőjeként ismerhették a nézők: 34 epizódon keresztül játszotta Clayton Farlow nevelt fiát, a rodeósztár Dustyt, aki egy időre Samantha szeretője lett, majd eltűnt egy repülőgép-balesetben, végül lebénulva bukkant fel újra.

Tévés produkciók közül még A világok harcá-ban láthattuk hosszabban Martint, de olyan szériákban is megjelent, mint a Szerelemhajó, a Magnum, a Gyilkos sorok.

A színész a főiskolán Brian De Palma szobatársa volt, a később híressé vált rendező első filmjeiben is benne volt a hatvanas évek végén. Maga is próbálkozott egyébként rendezéssel, tavaly jött ki egyetlen mozifilmje, a The Congressman.