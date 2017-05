Amerikai filmbe hívták a Barátok közt alapszereplőjét

Lengyel papot alakított Várkonyi András.

„Sok minden érdekelt. Az írás adva volt, a nyelveket nagyon szerettem. Beszélek franciául, németül, lengyelül, oroszul, és hatvan¬évesen megtanultam angolul is. Egészen jól megértettek még Amerikában is. Még interjút is adtam egy washingtoni tévének. A feleségem döbbenten nézte, hogy mit csinálok. Nemrég hívtak egy amerikai filmbe, ahol lengyel papot kell játszanom" – mesélte a Borsnak a színész.

„Lengyelül kell beszélnem. Tizenhat évesen Varsóban jártam a barátaimmal, és ott beleszerettem egy lengyel lányba, azért tanultam meg a nyelvet" – tette hozzá.

