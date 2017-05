Keanu Reeves halhatatlan, Michael Jacksont kasztrálták?

Miley Cyrust holtan találtak a sivatagban? Britney Spears nyilvános összeomlása az amerikai kormány stratégiájának része volt? Az Olsen ikrek valójában négyen vannak? Nem csak a chemtrail vagy a Kennedy-gyilkosság izgatja az összeesküvés-elméletek gyártóit, sztárokhoz is kapcsolódik nem egy konteó.

Összeesküvés-elméletet gyakorlatilag mindenre lehet gyártani, minden eseményre rá lehet húzni, hogy egy bizonyos ember vagy csoport áll mögötte. Hogy Elvis Presley még mindig él – sőt a Reszkessetek, betörők!-ben is feltűnt –, azt minden rendes rajongó tudja, ahogyan azt is, hogy Jim Morrison sem a Père-Lachaise temetőben fekszik Párizsban 1971 óta, hanem talán még ma is Tijuanában mulat a helyi lányokkal. Vannak még bőven sztárokkal kapcsolatos konteók, íme, közülük néhány!

Miley Cyrust megtalálták holtan

Az internet sötét bugyraiba ereszkedve ezen a fórumon arról olvashatunk, hogy az egykori Hannah Montana, vagyis Miley Cyrus 2010-ben meghalt, a holttestét meg is találták a sivatagban. A Disney sikersorozata akkor még futott, így a cégnek érdekében állhatott, hogy aktuális sztárját egy random kamaszlánnyal helyettesítse, elvégeztetve rajta a megfelelő plasztikai műtéteket.

Ha igaz az a mondás, hogy nagyon sokáig él az, akinek hamisan halálhírét költik, akkor az énekesnő 101 évesen fog elhunyni, békében, nyugalomban, ugyanis a napokban is elterjedt a Facebookon a halálhíre a Mediamass egy cikke szerint. A közösségi oldalt használók közül több tízezren jelezték szomorú emojival végtelen fájdalmukat, de Miley Cyrus menedzsmentje hamarosan közölte, hogy a művésznő nem halt meg, csak a celebek azon táborához csatlakozott, akik halálhíre gyorsan elterjedt a világhálón, de közben kutya bajuk. „Ne higgyék el, amit az interneten olvasnak” – tették hozzá.

Cyrushoz amúgy egy másik összeesküvés-elmélet is kötődik, ez ráadásul a Korn frontemberétől, Jonathan Davistől származik. Szerinte az énekesnő az Obama-kormány bábja volt, nem lehetett véletlen, hogy az előző amerikai elnök pont aznap írt alá egy vitatott törvényt, amikor az MTV Video Music Awards gálája volt.

Britney összeomlásának is megvolt az oka

2007 februárjában úgy tűnt, hogy az énekesnő megőrült, de legalábbis összeomlott. Egy napig bírta egy Los Angeles-i klinikán, ahová alkoholelvonóra vonult be, majd elszökött a kórházból. Erőszakkal kinyittatta a fodrászüzletet, amelyet ismert, de a tulaj nem volt hajlandó őt kopaszra borotválni, a határozott kérésére sem. Így Britney maga nyírta le tövig a haját, majd hosszan zokogott. Ámokfutása nem ért véget ezzel, egy tetoválószalonba ment, ahol keresztet és emberi szájat tetováltatott magára – állítólag ez sem ment könnyen, hosszan sikítozott a fájdalomtól.

Britney Spears ezzel szemben George W. Bush kormányának dolgozhatott, a konteósok szerint idegösszeomlása, hajának leborotválása, minden balhé is csak arra volt jó, hogy elterelje a figyelmet az Egyesült Államok tengerentúli katonai ügyeiről. Akárhogy is, Cyrus és az ő története is arról tanúskodik, hogy a celebvilág történései valószínűleg jobban izgatják az embereket a közéletnél.

Jacksont kasztrálták / már korábban meghalt / meg se halt

Egy francia professzor, Alain Branchereau operarajongóként felismerte, hogy Michael Jackson hangja egy castratóé, holott az utolsó ismert kasztrált énekes az 1858-ban született Alessandro Moreschi volt.

Branchereau szerint Jackson 12 éves korában az amúgy ismert bőrbetegségére kapott olyan gyógyszereket, amelyek következtében visszahúzódtak a heréi, a hangja pedig megőrizte gyermeki tisztaságát.

Vannak, akik a gyógyszeres kasztráció miatt Jacko apját hibáztatják, mondván, ő szerette volna sokáig egyben tartani a Jackson 5 együttest. Ez 1989-ig működött ilyen-olyan formában, de Michael 1984-ben kiszállt. A vegyi beavatkozás a zavaros elméletek szerint azért kellett, hogy a gyerek Michael ne kezdjen mutálni, mert az veszélyeztette volna az énekes együttes sikerét.

Persze sokak szerint a 2009. június 25-i halál meg egy nagy átverés volt, hiszen az énekes még él. Az egész színjáték fő oka a 2009 közepére már 400 millió dollárra rúgó adósságállománya volt. A búcsúztatási szertartáson mellesleg többeknek feltűnt egy kalapos, napszemüveges fazon (a rajongók „Hatman”-nek, vagyis kalapos embernek nevezték el), aki csak percekig volt látható, és akiben sokan magát Jackót vélték felismerni – írta a konteo-blog.

A szerző kitér arra is, hogy egyes vélemények szerint Jacko már jóval a hivatalos halála előtt jobblétre szenderült, de a család csak ekkor látta jónak előjönni a farbával (esetleg tovább már nem tudták fenntartani a látszatot). Átmeneti időre egy dublőrt alkalmaztak, aki egy zsíros, bemutatóra szóló csekkért cserébe még a plasztikai műtétet és a nyilvános szerepléseket is vállalta.

Vannak halhatatlan sztárok

Hogy Keanu Reeves látszólag alig öregszik, annak csupán az lehet a magyarázata, hogy halhatatlan – legalábbis erre gyanakszik ennek a honlapnak a készítője. Szerinte Reeves ugyanaz a személy, mint Nagy Károly, illetve egy 19. századi francia színész, Paul Mounet – utóbbi mellett nemcsak az szól, hogy hasonlítanak egymásra, de az is, hogy Mounet holttestét sosem találták meg.

Ugyanez a teória kering például Nicolas Cage-ről is, akiről egy Jack Mord nevű férfi ásott elő egy 1870-es évekbeli fotót – szerinte a színész vámpír, aki 75 évenként újra kitalálja magát.

A Trónok harca törpéje, Peter Dinklage pedig nem más, mint IV. Fülöp spanyol király udvaronca, Sebastián de Morra, elég csak ránézni a portréra, amelyet Diego Velázquez festett róla.

Eminem egy robot, az Olsen ikrek nem ketten, hanem négyen vannak? Tudunk még pár meredek elméletről, lapozzon a folytatásért!