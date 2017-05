Szürreális, vicces és dermesztő pillanatok A Nagy Duettben

Biztos lesznek olyanok, akik a május 28-ai show után békésen lefekszenek majd aludni, de rémálmukban a foszforeszkáló, sárgászöld cuccba bújt, erős testalkatú kukacot imitáló, eltorzult manóhangon kornyikáló Emilióval álmodnak majd, riadtan ébrednek, és csak hosszas hánykolódás, forgolódás után alszanak csak vissza. A cikk alján ne felejtsen szavazni!

A május 28-i adásnak már viszonylagos nyugalomban futhattak neki a még versenyben lévő párosok, hiszen 12-ből már bejutottak a top 4-be, és az estének úgy mentek neki (még hét előtt tíz perccel, fényes napsütésben), hogy nincs kieső ezen a napon.

Az adás elején kiderült, hogy Ábel Anitáék legjobb eredménye 84%, a legrosszabb 64% volt. 85-68 volt ugyanez az aránypár Csipáék esetében, Madárék legjobbja 86%, a legrosszabbja 69% volt. Janicsák Vecáék 89-nek örülhettek, 67 hallatán bánkódhattak volna, ha tudták volna ezeket a számokat. A számok szerelmeseinek Tilla elárulta, hogy a legjobb szavazati arányt elért páros már kiesett, nyilván nem azon a héten, amikor csúcsokat döntögettek. Tippre a Vastag Csaba, Ábrahám Edit alkotta duó lehetett, őket sokan végső győztesnek hitték, de nem jutottak be a top 4-be sem.

Miután a tévézők megismerhették a francia zsűritag anyukáját, Cooky nénit, Judy és Madár kezdték a show-t egy dinamikus rockkal, a Kétforintos dallal, jól hozták a P. Mobil-féle keménységet. A Nagy Duett legviccesebb nője után a legjobb hangú következett, Janicsák Veca operettben is hibátlan volt, Simon Kornél jóképű, szerény színészember, és mivel főleg nők szavaznak a tévéshow-kban, ők igen esélyesek a végső győzelemre is.

Egy hete a legdöbbenetesebb, egyben legszórakoztatóbb előadás során a Mézga családot láthattuk a színpadon, ezúttal durván szürreális, de azért vicces volt a Nagy Ho-ho-horgász. Ábel Anita még elment piros gumicsizmában, sárga esőkabátban, de amikor a kövér Emilio foszforeszkáló, világoszöld dresszben, manóhangon énekelt, és kukacot alakított, akkor a nézők egy része nyilván üvöltve röhögött, egy másik része azonban csak dermedten pislogott, és szólni nem mert. Az első kör leggyengébb produkcióját Csipa és Mádai Vivien hozták össze, de nem ők voltak rosszak, hanem a lötyögős lakodalmas muzsika, amit kaptak feladatnak.

A második körben Janicsák Veca Könnyek az esőben című dalát adta elő Janicsák Veca, neki biztos nem okozott súlyos gondot a hét során a szöveg betanulása (duettpartnerének sem, ő színész, hozzászokott). A Groovehouse Hajnal című dalában Judyék péket alakítottak, körülöttük nagy kenyerekkel táncoltak a színpadon, erre Cooky is csak annyit tudott mondani a szokásos „megvettem" helyett, hogy „megettem".

Egy Hooligans-dallal jött eztán a Hooligans énekese, Csipa, illetve Mádai Vivien, csudaszép dolgokat mondtak egymásnak a fellépés után. A zsűrinek tetszett, noha Kasza másodjára is szóvá tette, hogy nem érti, minek ennyi félmeztelen férfitáncos a show-ba (pedig tudhatná: a női nézők miatt).

Eztán a Ne nézz vissza rám című Emilio-dalt adta elő... na ki? Hát persze, hogy Emilio, az ezúttal visszafogott, de szépen éneklő Ábel Anitával. A zsűri gyakorlatilag elalélt, elájult tőlük, ha ezen az estén is lett volna pontozás, akkor a hiperlelkes Cooky biztos elrikkantotta volna magát, miszerint: „tíszponn!".

A vége előtt Szulák Andrea lépett színpadra egy fura Kylie Minogue-egyveleggel, persze a zsűritagok (udvariasan) újfent elaléltak. Maradjunk annyiban, hogy a Can't Get You Out Of My Head „ná-ná-ná" része nem állította megoldhatatlan feladat elé a 30 éve színpadon lévő, komolyabb darabokkal is megbirkózó énekesnőt.

A végső értékelés során Andrea elmondta, hogy nehéz lesz nekik kibírni a jövő heti fináléig, Cooky szerint mindenki fantasztikus volt, és külön csoda, hogy senki nem fáradt el. Kasza arról értekezett, hogy milyen remek dolog, hogy hétről hétre egymillió tévéző előtt mindenki meg tudja mutatni, milyen extra képességei vannak, amelyekről sokan nem tudtak.

Négy versenyponttal áll a negyedik duó, a legjobb 12 pontot gereblyézett össze ezen az estén, de hiába várták a fellépők, hogy a fantomképek mellé neveket is kiírnak, ez nem történt meg. Úgyhogy a jövő vasárnapi nagy finálénak úgy futnak neki a szereplők, hogy nem tudják, ki hogy áll.