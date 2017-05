Van hová fejlődni: ledobta gatyáját egy tévés zsűritag

A magyar Csillag születiknek megfelelő Britain's Got Talent című show-ban történt az eset.

Láttunk már sokféle, zsűritől jövő reakciót hazai tévéshow-ban is, de azért a nadrág rajta maradt Nagy Ferón, Geszti Péteren és Kasza Tiboron is, ahogy Szulák vagy Tóth Gabi sem szteppelt egy szál bugyiban, legalábbis emlékeink szerint.

A Britain's Got Talentben új elem jelent meg: Sue Moretta egy musicaldalt, a Don't Rain on My Parade-t adta elő, szép sikerrel, de arra nem sokan számítottak, hogy David Walliams (aki ugyan Williamsként született) a gatyáját is letolja nagy örömében. Így történt pedig, nézze csak: