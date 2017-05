A szituációs komédia hívei várhatják az őszt, jön a spinoff.

Mint korábban írtuk, jön a Young Sheldon című komédiasorozat, amelyben Iain Armitage (Big Little Lies, Hatalmas kis hazugságok) alakítja majd a címszereplőt. Zoe Perry (Scandal), Lance Barber (The Comeback), Montana Jordan és Raegan Revord is szerepelnek benne, Jim Parsons (az Agymenőkben ő Sheldon) pedig narrátor lesz. Alább egy kép a kislegényről.