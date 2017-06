10 érdekesség A szökés 45 éves főszereplőjéről

Wentworth Miller épp ma, június másodikán ünnepli 45. születésnapját, a nagy ismertséget A szökés című sorozat hozta meg számára, bár korábban is több tévés produkcióban tűnt fel. Összegyűjtöttünk néhány érdekességet a színész életéből.

1. A szökés sorozat főszerepét kapta, ő játszotta a testvérpár fiatalabb tagját, aki úgy segített megszökni ártatlanul halálra ítélt bátyjának, hogy ő maga is bevonult a börtönbe. A szerepről sok újat már nem lehet mondani, azt azonban kevesen tudhatják, hogy a színész a forgatások előtt négy és fél órát ült a sminkesek kezei alatt, mire elkészült a testét borító tetoválás.

2. Nők ezreit vette le a lábáról a sorozat szereplőjeként, a karaktert és a színészt is megkedvelték a rajongók. Kidolgozott testén túl tekintetével is hódított, de csak nehezen lehet észrevenni, hogy a színész szemei különböző színűek: az egyik szeme zöld, a másik kék. Egyébként a People Magazine 2007-ben a világ száz legszebb embere közé válogatta.

3. Gyerekkorától nagy zenerajongó volt, sőt, sokáig a zene sokkal jobban érdekelte, mint a színészet, egy iskolai kórussal nyaranta szinte az egész világot beutazta. Csak később, egy családi költözés után döntött a színészet mellett, Los Angelesben élt, mikor kitalálta, hogy színész lesz.

4. Színészként először 1997-ben kapott szerepet, a Buffy, a vámpírok réme egyik epizódjában tűnt fel, ahol a Sunnydale gimnázium úszócsapatának tagját alakította.

5. Magánéletéről sokáig nem beszélt, de többször hangoztatta, hogy vágyik egy barátnőre, akit később majd feleségül vehet. Felmerült a lapokban, hogy a saját neméhez vonzódik, de ezt sokáig határozottan tagadta. Néhány éve vállalta fel publikusan, hogy homoszexuális, mikor meghívták egy szentpétervári filmes fesztiválra. Mivel az orosz kormány nyíltan melegellenes, Miller úgy gondolta, hogy ideje egy nyílt közleményben kiállni a másság mellett.

6. Miután felvállalta, hogy saját neméhez vonzódik, arról is mesélt, hogy tinédzserként olyan lelki válságba került, hogy volt egy öngyilkossági kísérlete. Mint kiderült, nem tudott mit kezdeni azzal az érzéssel, hogy saját neméhez vonzódik, ezért akart véget vetni az életének.

"Az első alkalommal, amikor meg akartam ölni magam, tizenöt éves voltam. Vártam addig, míg a családom elutazott egy hétvégére, és bevettem egy doboz gyógyszert. Nem emlékszem arra, hogy mi történt a következő napokban, de pár napra rá már a buszon ültem, mentem az iskolába, és eljátszottam, hogy minden rendben van" – mesélte néhány éve.

7. 2016-ban újra előállt a nagy nyilvánosság elé problémáival, akkor arról posztolt a közösségi oldalán, hogy súlyos depresszióval küzd gyerekkora óta, ez pedig komoly problémákat okoz neki, többek közt étkezési zavarai is vannak. Tavaly ezt azért vállalta fel, mert az interneten elkezdett terjedni egy mém, amin a sorozatban látott kigyúrt testét hasonlították össze régi, elhízott időszakában készült fotójával.

"Mikor kiszabadulsz a börtönből, és észreveszed a McDonald's monopóliumát" - állt a kép mellett a humorosnak szánt szöveg, ami kiakasztotta a színészt. Végül eltűntették a képet az oldalról, és bocsánatot kértek tőle.

8. Fiatal korában modellként is tevékenykedett, és több videoklipben is vállalt szerepet, feltűnt Mariah Carey két klipjében, az It's Like That-ben és a We Belong Together-ben is.

A színészre óriási hatással volt a forgatás: "Mariah egy világhírű ikon. A két nap, ami alatt a videóin dolgoztam vele, többet adott a karrieremnek, mint bármi más, amit A szökés előtt csináltam. Hálás vagyok a lehetőségért" - mondta. Az énekesnő állítólag nem sokat gondolkodott, hogy Wentworth Miller jó lesz-e a szerepre, egy fénykép alapján rögtön igent mondott.

9. Bár nagyon szereti az állatokat, allergiája miatt kutyát és macskát sem tarthat. Egyszer úgy nyilatkozott, hogy nem csak ezekre, hanem minden állatra, és néhány emberre is allergiás.

10. A színész rajong Stephen King történeteiért és a képregényeket is szereti. A színészet mellett ő maga is ír, első forgatókönyve a Vonzások (Stoker) volt 2013-ban, bemutatkozása jó kritikákat kapott, a filmben olyan színészek vállalták a főbb szerepeket, mint Mia Wasikowska, Nicole Kidman és Matthew Goode.