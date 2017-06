10 résszel folytatódik az X-akták

Két író már megvan, folytatás a képernyőn 2018-ban.

Mint korábban írtuk, nem temette végleg a FOX az X-aktákat – és jó, hogy nem tette, mert óriási cliffhangerrel ért véget a feltámasztott széria újabb évadja.

Annyit már tudni, hogy 10 rész érkezik majd 2018 elején, és Glen Morgan író-producer két epizódot vállal (ő írta a Home again című részt tavaly). Izgalmas részleteket persze nem árult el ezekről, de legalább az egyikről tudja már, miről fog szólni.

Testvére, Darin, aki az előző mentben a Mulder and Scully Meet The Were-monster című rész vállalta (ez egyesek szerint roppant idegesítő és szánalmas, mások szerint ragyogó és mesteri volt), az új évadban is íróként dolgozik majd. Végső soron a kreátoron, Chris Carteren áll vagy bukik minden.

Áprilisban még úgy volt, hogy már idén leforgatják, elkezdik adni a folytatást, de a sci-fi híveinek nagy bánatára 2018-ban jön csak vissza Mulder és Scully.