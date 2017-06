Csisztu Zsuzsa reagált a Schobert Norbi-s balhéra

Csisztu Zsuzsa Facebook-oldalán egy hosszú posztban írta meg, hogy mi a véleménye a Schobert Norbi-ügyről.

Mint írtuk, a Csisztu 24 forgatásán veszett össze Schobert Norbi és Csisztu Zsuzsa, a műsorvezető reagált a történetre.

"Csak az keresi a feltűnést, aki szereti, ha csapkodnak körülötte a hullámok. Én nem ez vagyok.

Büszke vagyok viszont arra, hogy a Csisztu 24 című műsoromban, több, mint félszáz hírességet, kitűnő és nagyszerű személyiséget láthattam vendégül az elmúlt közel egy év alatt és mindenkivel egy-egy csodás és a lehető legpozitívabb értelemben vett emlékezetes napot töltöttünk együtt. Voltak közöttük megosztó személysiégek is, de Benkő Dánieltől elkezdve Berki Krisztiánon, vagy éppen Bárdosi Sanyin át mindegyikőjük tudta, hogy nem egy propaganda műsorba érkezik. Azzal is tisztában voltak, hogy ilyen hosszú idő alatt sok, olykor kényes téma is szóba kerülhet" - kezdte a bejegyzést.

A válaszokért a riportalany a felelős

"Bebizonyosodott, hogy egyetlen embert leszámítva, mindenki képes volt maximálisan őszinte megnyilatkozásokra és pontosan tudta, hogy egy forgatáson van, ismerte a saját értékeit és esetleges korlátait, és ehhez méltóan viselkedett az egész stáb előtt."

Műsorvezetőként és riporterként bármikor vállalom a kérdéseimet, több ezer óra élő adás alatt és után sem okozott soha gondot, hogy mit és milyen tónusban kérdezek, de a válaszokért, természetesen a riportalany a felelős. Azért, hogy az illető milyen méltatlan és nívótlan eszközökhöz folyamodik, ha nincsenek érvei, nem engem minősít. Azt viszont nem kedvelem, ha bulvárlapoknak szivárogtat ki valaki a valóságot hamis színben feltűntető részleteket egy forgatásról. Senkinek a kedvéért sem fogok egész napos reklámfilmet forgatni a saját műsoromban a jövőben sem. Schobert Norbert kedvéért sem.

De továbbra is vallom, hogy nem kell ahhoz egyetértenünk, a riportalanynak és nekem, hogy kultúráltan véleményt cserélhessünk bármilyen témáról. Ehhez viszont alapfeltétel a kultúráltság és az egészséges önkontroll. (...) Akinek a legnagyobb köszönettel tartozom, az a Csábi Zsolt főszerkesztő vezette stábom, mert kizárólag az ő profizmusuknak volt köszönhető - az én önuralmam mellett -, hogy végül befejeztük ezt a forgatási napot" - írta.