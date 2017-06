Összeköltözött Dia és Norbi az Exek az édenben után

Norbi a VIASAT3-on futott Exek az Édenben egyik alapszereplője volt: az első hatos tagjaként ment be, három nővel volt szövetsége, és így jutott el a legvégéig. Ott Bernivel volt párban, az öt visszatért szereplő közül három mellettük voksolt, így elvittek hatmilliót a tízből. Mint Berni az Origónak elmesélte, párosuk csak alkalmi volt, szétmentek. De mi történt Norbival?

„Amint vége lett a műsornak, felvettem a kapcsolatot Diával, aki várt engem itthon, kijött elém a reptérre. Akkor találkozott a szüleimmel is, és mondhatjuk, hogy non-stop együtt vagyunk. Hamar bemutatott a szüleinek, én meg életemben először nem ijedtem meg, inkább örültem ennek. Mostanra azt gondolom, megszerettek és el is fogadtak" – kezdte az Origo megkeresésére.

„Nyolc napot tudtunk a villában együtt eltölteni. Budapesten albérletet vettünk ki, két hónapja együtt élünk. Dia szegedi, járunk le sokat, most nemrég egy esküvőn voltunk közösen" - mesélte.

A műsor első része Diát egy törtető, szexmániás, kemény nőként mutatta be, Norbi szerint az életben nem ilyen. „Minden ember mögött, aki kifelé azt mutatja, hogy nagyon kemény, biztos lakozik egy érzéki lény. Nálam is így van ez: nem mutatjuk ki, ami bánt, hogy ne sérüljünk. Dia valójában egy nagyon karakán nő, velem akar lenni, aminek nagyon örülök. Én 27 éves vagyok, ő 20, de nem érzem ezt a korkülönbséget. Sokszor volt korábban, hogy amikor megtudtam, hogy mennyire fiatal egy nő, szóba sem álltam vele. Dia azonban 13 éves kora óta dolgozik, korán fel kellett nőnie, így komolyabb a koránál" – elmélkedett.

A játékra rátérve, úgy látja, majdnem egy hónapon át nem lehet megjátszani egy figurát. Ő a műsor során végig fegyelmezettebb volt, mint kint szokott, pont a kamerák miatt. „A való életben nem így viselkedtem volna, volt egy-két esemény, amikor kiborultam, de nem mutattam. Ahogy egy videóban is elmondtam, oda tudtam volna pirítani pár embernek, de a szüleim is nézték a tévében a műsort, nem akartam, hogy miattam legyen nekik kellemetlen érzésük."

Necces volt a vége

Úgy látszott, hogy nagyon kevésen múlt a párban elnyert hatmillió, mivel exe, Zsuzsi, felettébb hisztérikusan reagált, amikor megtudta, hogy az ő kiesése után egy nappal már Bernivel kavart volt párja. „Necces volt a helyzetem, de végig magabiztos voltam. Az egész játék alatt volt egy olyan megérzésem, hogy a legvégén visszajön majd pár játékos, aki dönt. Az egész játékomat úgy alakítottam, miközben önmagam maradtam, hogy mindenkivel jó kapcsolatot ápoljak" - emlékezett.

Tamás volt a nagy rivális, végig magabiztosan beszélt, de a végén elhasalt Franciskával együtt. Norbi szerint Tamásék párosa erős volt ugyan, de haragudott rájuk, mert kitették Diát, Zsuzsit, bevallottan azért, hogy könnyebb dolguk legyen a döntőben. „Tomi folyamatosan mondta, hogy a jó győz a rossz ellen, de ezek szerint ő volt a rossz ebben a játékban" – vélekedett Norbi.

Tamással talán megiszik majd egy italt a péntek esti, Exek az édenben-bulin, a budapesti Raktár Beach nevű helyen (ahol Dia és Norbi közös születésnapját is ünnepli), de aligha lesznek nagy cimborák a közeljövőben. „Tomi a kinti életben is a szembe hazudott azóta. Visszanéztem sok adást, és volt, hogy gusztustalanul beszélt a hátam mögött. Ő a való életben is egy számító ember, el is küldtem melegebb éghajlatra" – mesélte.

Drámai beszéd volt a végén

Örült, hogy az az öt játékos jött vissza, bár sejtette, hogy a két ember nem áll melléjük, így kétszer kétmillió elúszik. „Andikát én tettem ki, tőle nem várhattam el, hogy nekem adja a pénzt. Csabi és Milán a mai napig barátaim: bent is tettünk egymásért annyit, hogy nem tudtam volna elképzelni, hogy Tamás mellé tegyék a pénzt. Zsuzsi pedig azért adta nekünk a kétmilliót, mert én így akartam. Négy évig szerelmes volt belém... Köszönöm neki és a fiúknak, hogy mellém, mellénk álltak a végén" – mondta.

Norbi elemzős kedvében volt: „Dia kiesése után tudtam, hogy párban kell lennem, így Zsuzsit magamba bolondítottam. Szerencsémre a végén is segített: ha nincsenek már érzései irányomba, akkor nem tette volna mellém a pénzt. Az utolsó beszédje nagyon drámai volt, meg kell hagyni, jól csinálta."

