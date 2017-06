Donald Sutherland és Brendan Fraser egy csúnya, régi sztoriban

Az FX-re jön egy sorozat, a Trust, elég nagy nevekkel.

Hilary Swank, Donald Sutherland és Brendan Fraser egy sorozatban szerepel majd, a címe Trust. Nem egy végtelen szériára kell gondolni, 10 rész lesz, antológia-sorozatok.

John Paul Getty (Sutherland) milliomos lesz az egyik főszereplő, a történet pedig 1973-ba visz vissza, ekkor Rómában elrabolták Getty unokáját, és 17 milliós váltságdíjat követeltek érte. Vagyonos nagyapja sokáig nem akar fizetni egyetlen lírát sem, mert meg volt győződve arról, hogy csak a gyerek tréfál, ugyanis korábban azzal poénkodott, hogy elraboltatja magát, hogy sok pénzhez jusson.

Az emberrablás azonban valódi volt, hosszú huzavona után kiszabadult, de a rabság nyomott hagyott rajta, drog- és alkoholfüggő lett. Túladagolása is volt, épphogy visszajött, pszichoterápiára is járt, agyvérzést is kapott, majd hosszas betegség után, 54 évesen meghalt.