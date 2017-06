Ezeknek az embereknek érdemes mélyen a szemükbe nézni

A sztárok világában sem tökéletes mindenki, köztük is találunk például olyanokat, akiknek nem egyforma színű a két szemük. Ezt az elváltozást heterokrómiának nevezik, bizonyos esetekben nagyon feltűnő a különbség a két szem közt, míg vannak, akiknél csak néhány árnyalatnyi a különbség. Összeszedtünk néhány ismert embert, akiknek érdemes mélyen a szemébe nézni.

Kezdjük is a sort rögtön egy magyar példával: Gönczi Gábor, a Tények híradósa kék szemekkel született, majd hatéves korára bezöldült a bal szeme.

Ez a változás csak azoknak tűnik fel, akik hosszan a szemébe néznek, mint mondta, számára mindig pozitív visszajelzés, ha ezt valaki szóvá teszi, mert azt jelenti, figyel rá. „Ez egyébként egy genetikailag öröklődő jegy, így nincs kizárva, hogy a fiam, Áron is egyszer majd átmegy ezen. De persze nem biztos, elvégre a családomból csak nálam jelentkezett ez az elváltozás" - mondta, miután egy róla készült plakáton egyértelműen látszott a színbeli különség a szemei közt.

A heterokrómia hátterében sok esetben a genetika áll, azaz tényleg örökölhető, de előfordulhat az is, hogy betegség, sérülés, vagy a szemet érintő gyulladás idézi elő. A különbség lehet feltűnően nagy a szemek közt, de az esetek többségében árnyalatnyi különbségekről beszélhetünk.

A Született feleségek-ben feltűnt Josh Hendersonnál rögtön feltűnik az eltérés, a színész a a zöld és a kék kombinációját tudhatja magáénak. A színész ismerős lehet a Dallas-ból is, ő alakította John Ross-t, Jockey Ewing fiát.

Demi Moore szemei is kétféle színben pompáznak, a színésznő egyik szeme barna, a másik pedig zöld - ez állítólag nagyon tetszett volt férjének, Ashton Kutchernek, aki a színésznő után Mila Kunis párja lett, aki szintén heterokrómiás.

Mila Kunis szemei egyébként óriásiak, így még feltűnőbb a különbség, ezzel ő is tisztában van, egy interjúban mangafigurának nevezte magát emiatt. Mint kiderült, nála nem örökletes dologról van szó, egy betegség miatt változott meg a szemszíne. A krónikus szivárványhártya-gyulladás miatt egy ideig nem is látott jól az egyik szemével, erről azonban nem beszélt. Egy operációt követően, az injekciók hatására változott meg: azóta a bal szeme barna, a jobb pedig zöld.

A több sorozatban is feltűnt Alice Eve szemei gyerekkora óta különböző színűek, ez néhány fotóján igencsak feltűnő, mivel az egyik szeme elég világos. Ennek ellenére egy tévéműsorban ő maga mesélte, hogy kilenc hónapig volt együtt párjával, miután feltűnt a férfinak a különbség - nem gyakran nézett mélyen a szemébe ezek szerint.

Kate Bosworth is ezzel a tulajdonsággal született, míg bal szeme teljesen kék, jobb szemében van egy barna folt, amit ha munkája miatt úgy alakul, kontaktlencsével orvosol.

Elizabeth Berkley szeme is hasonló, a jobb részben barna, részben zöld, a bal pedig teljesen zöld színű.

Van még jó pár híresség, akik különböző szempárral élnek, nem egyforma a két szeme Kiefer Sutherland színésznek, aki a 24-ből lehet ismerős, mint ahogy Jonathan Rhys Meyers (Tudorok) szeme közül is az egyik kék, a másik részben barnás.

Jane Seymour, Henry Cavill, Dan Aykroyd szemét is érdemes megfigyelni, de a sportolók körében is találunk példákat: Max Scherzer szemei teljesen más árnyalatúak, és hogy hazai példával zárjunk, Hosszú Katinka is heterokrómiás.