Egy szál bikiniben pózol legújabb fotóján Görög Zita, közösségi oldalán azt is megosztotta a követőkkel, hogy fűnyírás helyett választotta a függőágyat és a napozást. A 37 éves modell két gyerek után is remek formában van, a kép mellett pedig viccelődve azt is megjegyezte, hogy azóta azért már kiengedte a levegőt.