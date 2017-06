Tóth Vera megmutatta, hogy nézett ki 2004-ben, és hogy néz ki most, 2017 nyarán. Az énekesnő nagyjából 40 kilóval lett könnyebb, remekül érzi magát az új külsőben, de mint írta, "alakul" még, azaz a fogyókúrának nincs vége. Az étkezés mellett a megfelelő mennyiségű mozgásra is figyel, erről is be szokott számolni a rajongóinak.