Cicciolina: Erotikus filmek után is tiszta a lelkem

Mindent elmondott bírósági ügyéről Staller Ilona Cicciolina.

"Ez az egész annyira hihetetlen, hogy beszélni is alig tudok róla. Amikor az ítéletet kihirdették, rögtön potyogni kezdtek a könnyeim. Felvettem a napszemüvegem, de így is látszott, hogy sírok. Nem vagyok büszke rá, de a tárgyalóteremből köszönés nélkül távoztam, és ekkor az ügyésznek már háttal álltam" - mondta Cicciolina a Blikknek.

Mint az megírtuk, Cicciolina biztosítási csalás vádjával állt bíróság elé, és első fokon úgy döntöttek, hogy a pornószínésznő bizony bűnös és egy év börtönre ítélték.

Mint a lapnak mesélte, három hónapig fotózást sem tudott vállalni 2011-ben, mert egy kutyaharapás miatt helyreállító műtétet kellett végrehajtani a kisujján, és utólag derült ki, Olaszországban nem praktizálhatott volna az orvos" aki a rehabilitáció alatt kezelte. "Rágalom, hogy ezt a harapást csak kitaláltam!" - mondta.

"Attól, hogy erotikus filmeket csináltam, nem lehet tiszta a lelkem? Jobb, ha nem is beszélek erről, mert most is felkavar" - tette hozzá, és azt is elárulta, hogy pontról pontra cáfolnak minden vádat az ügyvédjével.