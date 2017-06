Rémálomnak nevezte a Jóbarátok-összeállást egy főszereplő

Matthew Perry szerint a csúcson hagyták abba a sorozatot, kínos lenne visszahozni.

A tévéiparban gyakori jelenség, hogy feltámasztanak régi, erős brandeket: ezek iránt sokszoros a kezdeti érdeklődés, mintha egy teljesen új projekt indulna. Feltámadt nemrégiben a Dallas, a Charlie angyalai, a Knight Rider, a 24, a Twin Peaks, A szökés, a Szívek szállodája, a Will és Grace is úton, úgyhogy logikus a kérdés: miért nem áll össze a Jóbarátok hat szereplője egy évadra, ha már ez volt minden idők legnépszerűbb, legnézettebb szituációs komédiája?

Chandler, azaz Matthew Perry a Varietynek adott interjújában elmondta, hogy kirázza a hideg ennek a gondolatától is. „Van nekem ez a visszatérő rémálmom, és ez nem vicc. Néha az a rémálmom, hogy összeállunk a Jóbarátok-folytatásra, de a kutyát sem érdekli. Leforgatunk egy egész évadot, visszatérünk, de senki nem foglalkozik velünk. Tehát ha valaki engem megkérdez erről, nemet fogok mondani. A csúcson hagytuk abba, azt nem tudjuk már elérni. Akkor meg minek csinálnánk újra az egészet?" – elmélkedett.

Perry színházban sikeres, de tévében eléggé beleragadt a szitkomokba. A Színfalak mögött 22 része után a Mr. Sunshine című komédiában bolondozott, de ez csak fél évadot kapott, 13 rész után kaszálták. Később a Go On (Csoportban marad) sem lett igazán sikeres, egy évad után jött a búcsú. 2015 óta a The Odd Couple című szériában látható.