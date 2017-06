33 sorozat, amelyektől itt az idő végleg elbúcsúzni

Semmi nem tart örökké még a tévében sem: az As The World Turns is mindössze 54 évig futott, a Guiding Light 57 év után múlt ki. A szappanoperák gyakran tovább húzzák, mint a heti sorozatok, pedig sokkal több epizód készül belőlük évente. De alább a heti szériákra fókuszálunk, az alábbiak kaptak kaszát a 2016-17-es tévés évadban, vagy csak 2017-re jutnak el a természetes véghez.