Kihagyták a leszbikus szexet a világhírű bábok

A Szezám utca paródiája kedves, de érthetően óvatos.

Az Orange Is The New Black 2013 óta fut sikerrel, főbb szereplői Taylor Schilling, Laura Prepon, Michael J. Harney, Michelle Hurst, Kate Mulgrew – és még sokan, tipikusan sokszereplős sorozat.

Hatszor jelölték Golden Globe-ra, hat WGA-jelölése volt, a Szezám utca stábja pedig lecsapott rá, és paródiát készített róla. Alapvetően egy női börtönben játszódik a széria, akad benne erőszak és leszbikus szex is, de ezeket érthetően nem vetették be a báboknál.

A Szezám utca pedig már nem kiskorú, 48 éves, és közel 4400 epizód készült belőle. 170 Emmy-díj körül jár, Grammyt is kapott nyolcat, abszolút rekorder a gyerekműsorok között.