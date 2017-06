Meglepte a szédületes siker a misztikus sorozat alkotóit

2016 egyik nagy tévés durranása volt a Stranger Things, az alkotók sem bíztak ilyen jó fogadtatásban.

Matt Duffer, az egyik producer szerint a Stranger Things készítése közben volt benne félelem, hogy a kutya sem fogja nézni a sorozatukat, csak picit pukkan, és alig hagy nyomot a popkultúrában. Testvére, Ross Duffer hozzátette: „Amikor az első évadot készítettük, még jócskán volt mit tanulnunk. Most az a cél, hogy ugyanazt csináljuk, mint korábban... csak épp jobban."

A producerek szerint nem sok minden változott, továbbra is csak"egy kis sorozatról" van szó (itt arra célozhatott, hogy a Netflixnek vannak drágább szériái is). A második évadra ízt ígérik, hogy mélyebbre ásnak a szereplőik múltjában, alaposabb lesz a karakterábrázolás, és több durva jelenetre, horrora kell felkészülni. A második évadot stílusosan Halloweenkor mutatja be a szolgáltató.

A sorozatban volt egy kis E. T. A földönkívüli, egy kis X-akták, egy csipetnyi Odaát, és közben fiatalos maradt, de mintha még Spielberg és Stephen King is belenyúlt volna (pedig nem). Itt megnézheti, melyek voltak 2016 legjobb új sorozatai, és a listán hol végzett a Stranger Things.