Mit rejt a sztárok tetoválása?

Az extravagáns sztároknál nem ritka a tetoválás sem, ezek között pedig sok egyedi is akad, számos olyan ábrával találkozhatunk, amelyet csak a történetével együtt tudunk értelmezni. Bemutatunk pár érdekes, vicces, merész tetkót, ez még csak a cikksorozatunk első része.

A tetoválásokra nagyon rá lehet kapni, azt mondják, ha valaki megcsináltatja az elsőt, onnan már szinte magától jön a többi. A rengeteg tucattetkó között akadnak egyedi darabok is, amelyeknek története van, sztárok bőrén is találunk ilyet szép számmal. Nem állítjuk, hogy Ray Bradbury akár a lenti darabok nyomán is megírhatta volna A tetovált ember-t, vannak azonban érdekes sztorik az ábrák mögött.

Miley Cyrus

Az egykori Hannah Montanának még a száján belül is van tetoválása, a különféle ábrák és feliratok mellett saját házikedvenceit is megörökíttette magán. Miniatűr huskyja, Floyd elpusztulása nemcsak a Miley Cyrus & Her Dead Petz című lemezt ihlette, az énekesnő testén is nyomot hagyott – ahogyan azóta már szintén elpusztult gömbhala, Pablow és jelenlegi shetlandi juhászkutyája, Emu is:

Lena Dunham

A Csajok főszereplője a sorozatában sem szégyenlősködött, így számos tetoválását is megcsodálhattuk. A legfeltűnőbb talán a jobb karját borító ábra, ami egy illusztráció a Ferdinánd, a bika című gyerekkönyvből, a színésznő 19 évesen csináltatta – talán Elliott Smith hatására, akinek szintén Ferdinánd képe díszítette a jobb karját.

Dunhamnek a hasán is van egy vagány tetoválás, amely Laura Thornhill Caswellt ábrázolja, amint a színésznő egyik műtéti hegén gördeszkázik. Thornhill 1975-ben 13 évesen tűnt fel a sportágban, aztán az első női gördeszkás lett, akiről deszkát neveztek el, azóta a Skateboarding Hall of Fame-be is bekerült.

Lady Gaga

Az Amerikai Horror Story-ban is feltűnt Lady Gaga is rendesen ki van varrva, az első tetoválását még hamis személyivel, 17 évesen csináltatta, ez egy violinkulcs volt a csípője környékén. Van rajta békejel is, azt John Lennon ihlette, a bal karján meg egy német nyelvű szöveg olvasható, egy idézet kedvenc írójától, Rainer Maria Rilkétől:

Az idézet alá később a „Little Monsters" („Kis szörnyek") felirat is odakerült – Gaga így hívja a rajongóit –, a talán legérdekesebb tetoválása azonban nem látható, mivel a fejbőrén, a haja alatt van. Az énekesnő egyszer kinyíratott hátul a hajából egy háromszöget, oda az ismert tetoválóművész, Michael Mahoney rajzolt egy reneszánsz puttót egy performansz keretében a Guggenheim Múzeumban.

Sarah Hyland

A Modern család Haleyjének is több tetoválása van, az egyik oldalán szimplán csak jelzi, hogy mindig a szívét követi („Follow my heartbeat" – olvasható rajta), a jobb füle mögött pedig egy kolibri található, amelyet a Miley Cyrus kutyáját is megörökítő Dr. Woo készített. A színésznő számára ez az életerőt jelképezi, hiszen a kolibri amilyen kicsi, olyan nagy távolságokat képes megtenni:

