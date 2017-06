Sorozat készül Bruce Lee álomprojektjéből

A Cinemax a pilot alapján sorozatot rendelt a Warrior-ból, amelyet a hetvenes években Bruce Lee vitt volna a tévére.

A Cinemaxon végre megjelenik Bruce Lee álomprojektje, a Warrior, amelyet a színész és harcművész a hetvenes évek elején már megpróbált eladni a tévére, de akkor nem lett belőle semmi, könyvként sem publikálták.

A mostani projekt producere, a Halálos iramban több részében is közreműködő Justin Lin már 2013-ban társult Lee lányával, Shannon Lee-vel, hogy az anyagból sorozat születhessen.

A Cinemax által megrendelt tízrészes sorozatba Jonathan Tropper is beszállt, aki korábban is dolgozott már a csatornának, mégpedig nem is akármilyen produkción, hanem a Banshee-n.

A Warrior egyébként egy kínai harcművészről szól, aki az amerikai polgárháború után frissen érkezik a San Franciscó-i Chinatownba, ahol pedig belekeveredik a helyi konfliktusokba.