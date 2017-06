A Mokka műsorvezetői igencsak meglepték a nézőket a június 9-i adásban, előadták ugyanis a Grease nagy slágerét, a We Go Together-t. A Nagy Duett egykori versenyzői, Mádai Vivien és Pachmann Péter mutatták meg újra énektudásukat, egy ponton pedig két műsorvezetőtársuk, Szabó Dóra és Istenes László is bekapcsolódott a koreográfiába.