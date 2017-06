Olyat lépett a zombisorozat, amit a készítők 95%-a nem mer

A Fear The Walking Dead új évadjának első két része izgalmasabb volt, mint sok korábbi epizód. És olyan sokkoló dolog történt, amire sokan nem voltak felkészülve. Spoileresen folytatjuk!

A Fear The Walking Dead az anyasorozat árnyékában igyekszik felnőni: a képregényt alapul vevő sorozat 2010-ben indult, és lett világsiker, a 2015-ben rajtoló, a nagytestvér keltette vérhullámokat meglovagolni szándékozó Fear pedig egyfajta előzménysorozat, hiszen időben korábban játszódik, más szerepelőkkel, más vidékeken. Nem is volt könnyű dolga, mindenki a „sima" Walking Deadhez hasonlította, és ha összevetnek pár éve ismert, jó arcokat, akinek drukkol a néző olyanokkal, akik teljesen ismeretlen fazonok, ráadásul nem is túl szimpatikusak, akkor előbbi felé billen a mérleg.

Sokáig tehát nem is a sztorival volt a baj a Fear esetében, hanem azzal, hogy a karaktereket az írók túl életszagúra írták. Nyilván nem volt céljuk, hogy ellenszenvet keltsenek a nézőben, de a főszereplők közt alig lehetett találni olyat, akinek egyértelműen drukkol a néző egy-két rész után. Márpedig egy-két epizódnál több türelmet nem kap egy sorozat sem manapság a fogyasztótól: a tömegtermelés eredményeként, az új szolgáltatók színrelépése következtében annyi jó film és más széria érkezik futószalagon, amit nem látott, minek vesztegesse idejét közepesen antipatikus vagy semmiféle érzelmet kiváltó figurákra?

Idővel aztán kiderült, hogy elég jó színészeket válogattak össze, és a harmadik évadra már meg is kedvel a néző olyan szereplőket, mint Nick, aki a kezdetkor még egy tenyérbemászó nyikhaj, egy ellenszenves hülyegyerek volt. Madisonnak ugyan általában két arcát látjuk (a kőkemény-elszánt, illetve a szomorú), de Alicia például egyre izgalmasabb személyiség, neki például fenntartások nélkül tud drukkolni a tévéző.

A harmadik évad első része visszaadta sokaknak a sorozatba vetett hitet, volt feszültség, cselekmény, dráma, és nem hiányoztak senkinek a 8-10 perces lomha beszélgetések a morális kérdésekről, amelyek az anyasorozatra is jellemzőek. Ezeket most elhagyták, végig lekötötte a nézőt az akció, és világosan látszott, mit tett bázison az emberi mivoltukból kivetkőző katonákkal a kinti, apokaliptikus világ, milyen cinikussá és kiégetté tette őket.

A második rész elején pedig jött a fordulat, amelyre a címben hivatkoztunk: az írók – ha nem is szemrebbenés nélkül – kinyírták Travist, akit főszereplőnek mondtunk volna, ha egy embert kell kiemelni a 6-7 főbb karakterből. Pozitív főhős volt sokáig, a család feje, abszolút Rick-féle vezető figura, akiből kinéztük volna, hogy pár évadon vezetgeti ide-oda a maroknyi csapatát. De nem fog ilyet tenni, egy váratlan és megdöbbentő halálesetet bele mertek írni a készítők, amiért le a kalappal. Talán így akarták jelezni, hogy senki nincs biztonságban – és ezért érdemes esélyt adni újra a sorozatnak, ha valaki pár vontatottabb epizód után lemaradt volna.