Különös szerepben tér vissza a Castle főhőse

A Castle egykori címszereplője, Nathan Fillion új munkát kapott, Neil Patrick Harris sorozatában fog mókázni.

Nathan Fillionnak a Netflix adott új munkát: a Neil Patrick Harris nevével fémjelzett A Series of Unfortunate Events-ben fog feltűnni, amely egyébként egy könyvsorozaton alapul, korábbi feldolgozását Lemony Snicket – A balszerencse áradása címmel láthattuk Jim Carrey főszereplésével.

Harris ugyanazt a figurát, Olaf grófot játssza, mint annak idején Jim Carrey, Fillion pedig az ő bátyjaként, Jaques Snicketként fog megjelenni a második évadban.

A két színész nem először dolgozik együtt, már Joss Whedon szuperhősös viccmusicaljében, a Dr. Horrible's Sing-Along Blog-ban is közösen szórakoztatták a nézőket.

Az A Series of Unfortunate Events második szezonjában más ismerős arcok is megjelennek majd, Az ítélet: család-ban látott Tony Hale és a Ben and Kate-ben szereplő Lucy Punch például egy házaspárt játszik, de a feleség iránt Olaf gróf is élénken érdeklődik.